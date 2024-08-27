В Кривом Роге мужчина взорвал гранату внутри автомобиля

В Кривом Роге произошел жуткий инцидент.

В Кривом Роге мужчина взорвал гранату, находясь внутри автомобиля.

Об этом пишут местные СМИ.

По предварительной информации, взрыв боеприпаса он пережил, от полученных травм погиб на месте.

Инцидент произошел на улице Дениса Комара. На опубликованном фото можно увидеть, что автомобиль стоит посреди местности с растительностью.

Предварительно известно, что предварительная квалификация — самоубийство.

На месте работают правоохранители и медики. Все остальные детали происшествия не разглашают.

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