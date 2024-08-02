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В Кривом Роге мужчина взорвал гранату у детской площадки

Сегодня 08:33
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На одной из улиц Кривого Рога мужчина по неизвестным причинам взорвал гранату.

Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина взорвал гранату у детской площадки

В Кривом Роге на улице Спасской вчера, 1 августа, раздался взрыв.

Выяснилось, что там неизвестный мужчина взорвал гранату у жилого дома.

Об этом пишут местные СМИ.

По предварительной информации, мужчина сначала угрожал жителям, в частности матерям с детьми, которые находились на детской площадке рядом.

Он попросил, чтобы мы встали и отправились в подъезд с детьми. Мы спросили: «Зачем?». А он говорит «Идите в подъезд», — рассказала обескураженная женщина, которая на тот момент находилась на месте инцидента со своим ребенком.

Женщина говорит, что, когда между ними и мужчиной возник конфликт по поводу того, что они не уйдут с площадки, последний показал взрывоопасный предмет.

Мы вскочили и начали кричать… Он отошел буквально на метр от скамьи и начал показывать, что вытащит чеку (гранаты – ред.), – говорит она.

После того, как женщины увидели гранату, они немедленно увели детей подальше от места. Когда они оказались на безопасном расстоянии, женщина начала вызывать правоохранителей и в тот момент и произошел взрыв.

Предварительно известно, что мужчина арендовал квартиру в жилом доме, рядом с которым и произошел инцидент. Однако прежде он не пользовался хорошей репутацией.

На место прибыла полиция, соответствующие фото были прикреплены к публикации.

 Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина взорвал гранату у детской площадки

А также обнародовали фотографию предполагаемого остатка взрывного предмета.

Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина взорвал гранату у детской площадки

Насчет пострадавших, не сообщается, обстоятельства происшествия будут выяснять правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области мужчина подорвал гранатой свою жену и ребенка.

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