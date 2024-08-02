В Кривом Роге мужчина взорвал гранату у детской площадки

В Кривом Роге на улице Спасской вчера, 1 августа, раздался взрыв.
Выяснилось, что там неизвестный мужчина взорвал гранату у жилого дома.
Об этом пишут местные СМИ.
По предварительной информации, мужчина сначала угрожал жителям, в частности матерям с детьми, которые находились на детской площадке рядом.
Он попросил, чтобы мы встали и отправились в подъезд с детьми. Мы спросили: «Зачем?». А он говорит «Идите в подъезд», — рассказала обескураженная женщина, которая на тот момент находилась на месте инцидента со своим ребенком.
Женщина говорит, что, когда между ними и мужчиной возник конфликт по поводу того, что они не уйдут с площадки, последний показал взрывоопасный предмет.
Мы вскочили и начали кричать… Он отошел буквально на метр от скамьи и начал показывать, что вытащит чеку (гранаты – ред.), – говорит она.
После того, как женщины увидели гранату, они немедленно увели детей подальше от места. Когда они оказались на безопасном расстоянии, женщина начала вызывать правоохранителей и в тот момент и произошел взрыв.
Предварительно известно, что мужчина арендовал квартиру в жилом доме, рядом с которым и произошел инцидент. Однако прежде он не пользовался хорошей репутацией.
На место прибыла полиция, соответствующие фото были прикреплены к публикации.
А также обнародовали фотографию предполагаемого остатка взрывного предмета.
Насчет пострадавших, не сообщается, обстоятельства происшествия будут выяснять правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области мужчина подорвал гранатой свою жену и ребенка.
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