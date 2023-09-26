В Кривом Роге мужчина выдавал себя за полицейского и забирал у людей имущество

Как рассказали в областной полиции, 43-летний криворожец ходил по домам людей и забирал у них ценные вещи. Жертвами злоумышленника стали четыре местных жителя. Свой «рейд» мужчина провел в Терновском районе Кривого Рога в течение трех дней.
Криворожец представлялся сотрудником полиции и просил отдать ему определенное имущество. Это были ноутбуки, бытовая и другая техника, инструменты. Мужчина убеждал людей в том, что эти вещи находятся в розыске, как украденные, поэтому их нужно изъять для проверки.
Конечно, никакой проверки не было, а вещи криворожец забирал себе.
26 сентября мужчину задержали и объявили о подозрении за мошенничество и самовольное присвоение властных полномочий или звание должностного лица. Дальнейшую судьбу мужчины решит суд.
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