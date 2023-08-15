В Кривом Роге мужчина в подъезде прятал пистолет и гранату: положил в мешок

Они сразу позвонили в полицию.
На место прибыли патрульные. Они там обнаружили мужчину с мешком, в котором были пистолет, граната и 40 патронов.
Об этом сообщили в Патрульной полиции Кривого Рога.
Патрульные вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников.
Все обстоятельства будут выяснять следователи.
Напомним, ранее мы писали, что в Никополе мужчина угрожал прохожим гранатой.
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