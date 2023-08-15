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  • В Кривом Роге мужчина в подъезде прятал пистолет и гранату: положил в мешок

В Кривом Роге мужчина в подъезде прятал пистолет и гранату: положил в мешок

Сегодня 12:40
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На днях в подъезде своего дома жители Кривого Рога увидели, как неизвестный мужчина что-то прячет.

Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина в подъезде прятал пистолет и гранату: положил в мешок

Они сразу позвонили в полицию.

На место прибыли патрульные. Они там обнаружили мужчину с мешком, в котором были пистолет, граната и 40 патронов.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Кривого Рога.

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников.

Все обстоятельства будут выяснять следователи.

Напомним, ранее мы писали, что в Никополе мужчина угрожал прохожим гранатой.

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Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина в подъезде прятал пистолет и гранату: положил в мешокУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина в подъезде прятал пистолет и гранату: положил в мешокРусский

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