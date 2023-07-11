В Кривом Роге мужчина упал с велосипеда и напоролся животом на руль

Там на улице Панаса Мирного мужчина упал с велосипеда и напоролся брюшной полостью на руль двухколесного.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 14:19.
Прибыв на место, спасатели выяснили, что мужчина упал с велосипеда и травмировался. В результате падения руль двухколесного проткнул брюшную полость пострадавшего и застрял.
Медики не могли экстренно госпитализировать травмированного мужчину.
ГСЧС-ники с помощью электрического инструмента осторожно срезали руль велосипеда и оперативно передали травмированного мужчину работникам «скорой» для дальнейшей госпитализации.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге 11-летний мальчик катался на велосипеде и попал в реанимацию: ребенок в тяжелом состоянии.
Читайте также:
Автор:
Днепряне нашли у себя дома змею.
В Кривом Роге горожане пожаловались правоохранителям на мужчину, разгуливавшего по…
В воскресенье, 9 июля, в Кривом Роге на улице Маршака…
Будьте осторожны!
Днепряне нашли у себя дома змею.
Субсидия насчитывается жителям Днепра и Украины, если оплата коммунальных платежей превышает 15% от дохода домохозяйства. А вот какая сумма помощи – вопрос индивидуальный и насчитывается каждому обратившемуся отдельно. Процент платежа определяется размером среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на человека.
У днепровского Атланта появятся друзья.
Жители Украины и в том числе Днепра стали больше ездить в другие страны не с целью эвакуации, а по работе, для посещения родных или на отдых. И если в первых двух вариантах маршрут ясен, то для того, чтобы сэкономить и…
Днепрянин изготовил фейковое пенсионное удостоверение, чтобы бесплатно кататься в транспорте.
В Кривом Роге горожане пожаловались правоохранителям на мужчину, разгуливавшего по улице с пистолетом.
На войне погиб спортсмен из Днепра Денис Борейко.
Уже больше 500 дней, как россияне начали полномасштабное вторжение в Украину.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, позволяющий ввозить автомобили без пошлины.
Годовалого ребенка ненароком оставили в закрытом авто.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!