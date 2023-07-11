В Кривом Роге мужчина упал с велосипеда и напоролся животом на руль

В понедельник, 10 июля, в Кривом Роге произошел несчастный случай.

Там на улице Панаса Мирного мужчина упал с велосипеда и напоролся брюшной полостью на руль двухколесного.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 14:19.

Прибыв на место, спасатели выяснили, что мужчина упал с велосипеда и травмировался. В результате падения руль двухколесного проткнул брюшную полость пострадавшего и застрял.

Медики не могли экстренно госпитализировать травмированного мужчину.

ГСЧС-ники с помощью электрического инструмента осторожно срезали руль велосипеда и оперативно передали травмированного мужчину работникам «скорой» для дальнейшей госпитализации.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге 11-летний мальчик катался на велосипеде и попал в реанимацию: ребенок в тяжелом состоянии.

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