В Кривом Роге мужчина упал с 3-го этажа: что известно

Несчастный случай произошел сегодня ночью в Покровском районе города.

Известно, что в полицию позвонили горожане и сообщили, что с 3-го этажа одного из домов упал мужчина.

Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что пострадавшему 26 лет. Мужчину госпитализировали в больницу с многочисленными переломами. Сейчас он находится в реанимации.

Очевидцы происшествия говорят, что криворожанин мог быть пьяным.

Все обстоятельства будут устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге 22-летний парень повесился на детской площадке.

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