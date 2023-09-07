В Кривом Роге мужчина упал с 3-го этажа: что известно

Известно, что в полицию позвонили горожане и сообщили, что с 3-го этажа одного из домов упал мужчина.
Об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что пострадавшему 26 лет. Мужчину госпитализировали в больницу с многочисленными переломами. Сейчас он находится в реанимации.
Очевидцы происшествия говорят, что криворожанин мог быть пьяным.
Все обстоятельства будут устанавливать правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге 22-летний парень повесился на детской площадке.
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