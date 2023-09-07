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В Кривом Роге мужчина упал с 3-го этажа: что известно

Сегодня 15:59
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Несчастный случай произошел сегодня ночью в Покровском районе города.

Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина упал с 3-го этажа: что известно

Известно, что в полицию позвонили горожане и сообщили, что с 3-го этажа одного из домов упал мужчина.

Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что пострадавшему 26 лет. Мужчину госпитализировали в больницу с многочисленными переломами. Сейчас он находится в реанимации.

Очевидцы происшествия говорят, что криворожанин мог быть пьяным. 

Все обстоятельства будут устанавливать правоохранители. 

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге 22-летний парень повесился на детской площадке. 

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Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина упал с 3-го этажа: что известноУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина упал с 3-го этажа: что известноРусский

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