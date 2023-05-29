В Кривом Роге мужчина украл из ломбарда телефон

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж, совершенный в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Теперь злоумышленник может провести за решеткой до 10 лет.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен 32-летний местный житель. Его задержали.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Когда в помещение зашел другой клиент, злоумышленник воспользовался возможностью, схватил мобильный телефон и убежал.

27 мая в Кривом Роге мужчина пришел в ломбард под предлогом покупки товара.

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