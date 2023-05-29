В Кривом Роге мужчина украл из ломбарда телефон

Когда в помещение зашел другой клиент, злоумышленник воспользовался возможностью, схватил мобильный телефон и убежал.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Правоохранители установили, что к преступлению причастен 32-летний местный житель. Его задержали.
Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж, совершенный в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Теперь злоумышленник может провести за решеткой до 10 лет.
Продолжается досудебное расследование.
Читайте также:
Автор:
Сегодня днем во время тревоги россияне ударили по Покровской громаде,…
Сегодня россия уже дважды атаковала Украину.
Сегодня днем во время тревоги в Днепропетровской области раздался взрыв.
Сегодня, 29 мая, многие жители Днепра остались без воды.
В каждом районе Днепра насчитывается несколько парков и скверов. Все они в разном состоянии, в них доступны разнообразные развлечения. В одни парки горожане идут за тишиной и пением птиц, в другие – для того, чтобы дети развлекались на спортивных и…
Сегодня днем во время тревоги россияне ударили по Покровской громаде, что в Синельниковском районе.
В Днепре дикие белочки поселились на балконе.
Правда, это будет после отмены военного положения
Сегодня россия уже дважды атаковала Украину.
Правда, есть пересадка.
В Днепре мужчина пытался отправить по "Новой почте" гранату.
В больнице Днепра до сих пор находятся семь пострадавших в результате ракетного удара по медучреждению.
Чтобы привлечь покупателей магазины Днепра проводят различные акции и предоставляют скидки на товар. Но экономить на продуктах можно и без покупки акционных товаров, достаточно знать в каком магазине что сколько стоит.
В последний раз мужчину видели 8 апреля.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!