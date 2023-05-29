Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Кривом Роге мужчина украл из ломбарда телефон

Сегодня 14:28
просмотров

27 мая в Кривом Роге мужчина пришел в ломбард под предлогом покупки товара.

Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина украл из ломбарда телефон

Когда в помещение зашел другой клиент, злоумышленник воспользовался возможностью, схватил мобильный телефон и убежал.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен 32-летний местный житель. Его задержали.

Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина украл из ломбарда телефон

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж, совершенный в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Теперь злоумышленник может провести за решеткой до 10 лет.

Продолжается досудебное расследование.

Читайте также:

Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина украл из ломбарда телефонУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина украл из ломбарда телефонРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В каком состоянии пострадавшие после сегодняшнего удара по Днепропетровщине: рваные раны и черепно-мозговые травмы
    Новости Днепра
    Сегодня 17:22
    В каком состоянии пострадавшие после сегодняшнего удара по Днепропетровщине: рваные раны и черепно-мозговые травмы

    Сегодня днем ​​во время тревоги россияне ударили по Покровской громаде,…

    «Наш ответ не заставит себя долго ждать»: Буданов отреагировал на ракетный террор россиян
    Новости Украины
    Сегодня 16:26
    «Наш ответ не заставит себя долго ждать»: Буданов отреагировал на ракетный террор россиян

    Сегодня россия уже дважды атаковала Украину.

    2 дома разрушены, 30 – повреждены: Лысак рассказал о последствиях вражеского удара по Днепропетровщине
    Новости Днепра
    Сегодня 13:52
    2 дома разрушены, 30 – повреждены: Лысак рассказал о последствиях вражеского удара по Днепропетровщине

    Сегодня днем ​​во время тревоги в Днепропетровской области раздался взрыв.

    Массовое отключение: где сегодня в Днепре нет воды (АДРЕСА)
    Новости Днепра
    Сегодня 13:01
    Массовое отключение: где сегодня в Днепре нет воды (АДРЕСА)

    Сегодня, 29 мая, многие жители Днепра остались без воды.

    Последние новости

    Обзор парков и скверов Индустриального района Днепра: место для велопрогулки, пляж и сквер для детей (ПЕРЕЧЕНЬ)
    Обзор парков и скверов Индустриального района Днепра: место для велопрогулки, пляж и сквер для детей (ПЕРЕЧЕНЬ)

    В каждом районе Днепра насчитывается несколько парков и скверов. Все они в разном состоянии, в них доступны разнообразные развлечения. В одни парки горожане идут за тишиной и пением птиц, в другие – для того, чтобы дети развлекались на спортивных и…

    Сегодня 17:41
    просмотров
    В каком состоянии пострадавшие после сегодняшнего удара по Днепропетровщине: рваные раны и черепно-мозговые травмы
    В каком состоянии пострадавшие после сегодняшнего удара по Днепропетровщине: рваные раны и черепно-мозговые травмы

    Сегодня днем ​​во время тревоги россияне ударили по Покровской громаде, что в Синельниковском районе.

    Сегодня 17:22
    1
    просмотров
    Жители Днепра приручили семью диких белочек, которые теперь каждый день обедают у них на балконе (ФОТО)
    Жители Днепра приручили семью диких белочек, которые теперь каждый день обедают у них на балконе (ФОТО)

    В Днепре дикие белочки поселились на балконе.

    Сегодня 17:20
    просмотров
    Отныне официальным выходным будет не 9, а 8 мая – День памяти и победы над нацизмом
    Отныне официальным выходным будет не 9, а 8 мая – День памяти и победы над нацизмом

    Правда, это будет после отмены военного положения

    Сегодня 16:30
    просмотров
    «Наш ответ не заставит себя долго ждать»: Буданов отреагировал на ракетный террор россиян
    «Наш ответ не заставит себя долго ждать»: Буданов отреагировал на ракетный террор россиян

    Сегодня россия уже дважды атаковала Украину.

    Сегодня 16:26
    1
    просмотров
    Чешская железная дорога ввела единый билет на маршрут из Праги в Днепр: сколько стоит
    Чешская железная дорога ввела единый билет на маршрут из Праги в Днепр: сколько стоит

    Правда, есть пересадка.

    Сегодня 16:12
    просмотров
    В Днепре мужчина пытался отправить гранату по почте: что говорят в полиции
    В Днепре мужчина пытался отправить гранату по почте: что говорят в полиции

    В Днепре мужчина пытался отправить по "Новой почте" гранату.

    Сегодня 15:51
    0
    просмотров
    В каком состоянии жители Днепра, пострадавшие при ударе Искандером по медучреждению
    В каком состоянии жители Днепра, пострадавшие при ударе Искандером по медучреждению

    В больнице Днепра до сих пор находятся семь пострадавших в результате ракетного удара по медучреждению.

    Сегодня 15:30
    просмотров
    Яйца, мороженное, минералка: сравнение цен в сетях АТБ, Варус и «Сильпо» в Днепре
    Яйца, мороженное, минералка: сравнение цен в сетях АТБ, Варус и «Сильпо» в Днепре

    Чтобы привлечь покупателей магазины Днепра проводят различные акции и предоставляют скидки на товар. Но экономить на продуктах можно и без покупки акционных товаров, достаточно знать в каком магазине что сколько стоит.

    Сегодня 14:49
    просмотров
    Ехал в Днепр: в области почти два месяца ищут без вести пропавшего 56-летнего мужчину
    Ехал в Днепр: в области почти два месяца ищут без вести пропавшего 56-летнего мужчину

    В последний раз мужчину видели 8 апреля.

    Сегодня 14:48
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх