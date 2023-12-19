В Кривом Роге мужчина угнал авто и попал на нем в аварию

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Отмечается, что злоумышленник на одной из улиц города заметил незакрытый автомобиль, он сел в него и уехал в неизвестном направлении.
58-летний владелец обратился в полицию.
Правоохранители менее чем через час нашли угнанное авто, но оно было сильно повреждено. Выяснилось, что вор попал на нем в аварию.
Следователи открыли уголовное производство, предусмотренное ч.1 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Читайте также:
Автор:
В Днепре можно сэкономить на штрафах по парковке.
И снова фейк...
Владельцы торговых сетей, магазинов и ресторанов Днепра продолжают украшать зону…
Мэр Днепра объяснил, почему начали реконструировать разрушенное здание на Победе…
Президент Украины пояснил, что ожидает более четких обещаний по поводу участия Украины в НАТО.
Президент Украины сообщил, что военные хотят мобилизовать еще не менее 400 тысяч человек.
В Днепре можно сэкономить на штрафах по парковке.
И снова фейк...
Владельцы торговых сетей, магазинов и ресторанов Днепра продолжают украшать зону вокруг своих предприятий новогодними декорациями. Тематические игрушки, шарики, елки и символы привлекают внимание прохожих, превращая в пространство у магазина или ресторана в фотозону.
Мэр Днепра объяснил, почему начали реконструировать разрушенное здание на Победе только на 11 месяц после российского теракта.
Сегодня, 19 декабря, из международного аэропорта "Борисполь" вылетел пассажирский Boing 777-300 украинской авиакомпании Skyline Express.
В Никополе окрестили девочку-рекордсменку.
Спасибо нашим защитникам!
Мэр Днепра ответил на больной вопрос с вывозом мусора.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!