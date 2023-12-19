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В Кривом Роге мужчина угнал авто и попал на нем в аварию

Сегодня 18:12
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В понедельник, 18 декабря, в Кривом Роге 29-летний мужчина угнал авто, а затем попал на нем в ДТП.

Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина угнал авто и попал на нем в аварию

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Отмечается, что злоумышленник на одной из улиц города заметил незакрытый автомобиль, он сел в него и уехал в неизвестном направлении.

58-летний владелец обратился в полицию.

Правоохранители менее чем через час нашли угнанное авто, но оно было сильно повреждено. Выяснилось, что вор попал на нем в аварию.

Следователи открыли уголовное производство, предусмотренное ч.1 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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