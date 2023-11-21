В Кривом Роге мужчина собирался сдать на металлолом обломки ракеты

Мужчина ехал в Кривой Рог, чтобы сдать металлолом, среди которого были обломки ракеты.

На днях патрульные из Кривого Рога остановили мужчину, который вез металлолом. Это произошло на Никопольском шоссе, сообщили в полиции. Во время регламентной проверки багажа инспекторы заметили среди металлолома обломки и другие части ракеты.

Как объяснил водитель автомобиля, у которого обнаружили обломки ракеты, все это он нашел и собирался сдать на металлолом, чтобы немного заработать. После этого патрульные сразу оцепили место находки и вызвали соответствующие службы, чтобы те проверили безопасность найденных остатков боеприпаса.

Правоохранители призывают людей не повторять подвиги водителя и не собирать вероятные обломки ракет или других боеприпасов, ведь они могут представлять угрозу для вас и окружающих.

Напомним, вечером 20 ноября в Днепровском районе бойцы Воздушного командования «Схід» сбили крылатую ракету Искандер-К. Как сообщили в ОВА, разрушений или пострадавших на территории района нет.

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