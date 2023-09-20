В Кривом Роге мужчина разбивал горожанам окна: бросал что-то и убегал

Случилось это на улице Героев АТО.
Патрульные прибыли на место и пообщались с заявителем. Он рассказал, что неизвестный разбил несколько окон и вел себя неадекватно.
Правоохранители стали искать правонарушителя. Во время обследования прилегающей территории инспекторы обнаружили 22-летнего криворожанина, похожего по ориентировке. Мужчину задержали.
Жители дома узнали злоумышленника и сказали, что именно он разбил окна в их домах.
Патрульные задержали правонарушителя и вызвали следственно-оперативную группу.
Все обстоятельства будет выяснять следователь.
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