Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Кривом Роге мужчина разбивал горожанам окна: бросал что-то и убегал

Сегодня 18:11
просмотров

Сегодня ночью в полицию Кривого Рога поступило сообщение от местных жителей - они рассказали, что неизвестный мужчина бросает что-то в окна.

Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина разбивал горожанам окна: бросал что-то и убегал

Случилось это на улице Героев АТО.

Патрульные прибыли на место и пообщались с заявителем. Он рассказал, что неизвестный разбил несколько окон и вел себя неадекватно.

Правоохранители стали искать правонарушителя. Во время обследования прилегающей территории инспекторы обнаружили 22-летнего криворожанина, похожего по ориентировке. Мужчину задержали.

Жители дома узнали злоумышленника и сказали, что именно он разбил окна в их домах.

Патрульные задержали правонарушителя и вызвали следственно-оперативную группу.

Все обстоятельства будет выяснять следователь.

Читайте также:

Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина разбивал горожанам окна: бросал что-то и убегалУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина разбивал горожанам окна: бросал что-то и убегалРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Умер основатель крупного трубного завода-гиганта из Никополя
Новости Днепра
Сегодня 17:20
Умер основатель крупного трубного завода-гиганта из Никополя

Скончался основатель и акционер крупного трубного завода в Никополе.

Сломали нос и попекли глаза перцовым газом: на Днепропетровщине хулиганы мучили школьника
Новости Днепра
Сегодня 16:16
Сломали нос и попекли глаза перцовым газом: на Днепропетровщине хулиганы мучили школьника

В Кривом Роге на Днепропетровщине школьник загремел в больницу из-за…

На Днепропетровщине нашли тайник с оружием: среди находок – российская реактивная граната
Новости Днепра
Сегодня 15:32
На Днепропетровщине нашли тайник с оружием: среди находок – российская реактивная граната

В Днепропетровской области нашли тайный схрон с оружием.

Стало известно, когда в Украине может заработать 5G
Новости Днепра
Сегодня 12:37
Стало известно, когда в Украине может заработать 5G

В Украине уже в 2024 году может появиться сотовая связь…

Последние новости

В Украине появилась новая полезная услуга для водителей: как жители Днепра могут ею воспользоваться
В Украине появилась новая полезная услуга для водителей: как жители Днепра могут ею воспользоваться

С 19 сентября водители могут повторно заказать свое водительское удостоверение.

Сегодня 18:05
3
просмотров
В Днепре скоро может стать меньше магазинов АТБ: в чем причина
В Днепре скоро может стать меньше магазинов АТБ: в чем причина

В Днепре магазин АТБ продает свой магазин на одном из центральных проспектов города. В помещении 31 комната, есть цокольный этаж и все, что необходимо для хранения продуктов.

Сегодня 17:27
3
просмотров
Умер основатель крупного трубного завода-гиганта из Никополя
Умер основатель крупного трубного завода-гиганта из Никополя

Скончался основатель и акционер крупного трубного завода в Никополе.

Сегодня 17:20
3
просмотров
В Днепре на Европейской площади снова заметили девушку в черном
В Днепре на Европейской площади снова заметили девушку в черном

Недавно жители Днепра "наблюдали за судьбой" девушки в черном, которая каждый день стояла в центре, опираясь на столб.

Сегодня 16:32
4
просмотров
Сломали нос и попекли глаза перцовым газом: на Днепропетровщине хулиганы мучили школьника
Сломали нос и попекли глаза перцовым газом: на Днепропетровщине хулиганы мучили школьника

В Кривом Роге на Днепропетровщине школьник загремел в больницу из-за издевательств хулиганов.

Сегодня 16:16
3
просмотров
В Мексике на пляже молния убила двух человек: ужасный момент попал на видео
В Мексике на пляже молния убила двух человек: ужасный момент попал на видео

Женщина погибла на месте, а мужчина умер в больнице.

Сегодня 15:34
4
просмотров
На Днепропетровщине нашли тайник с оружием: среди находок – российская реактивная граната
На Днепропетровщине нашли тайник с оружием: среди находок – российская реактивная граната

В Днепропетровской области нашли тайный схрон с оружием.

Сегодня 15:32
3
просмотров
Какие доплаты к пенсии положены жителям Днепра: кому не будут платить вообще и как увеличить трудовой стаж
Какие доплаты к пенсии положены жителям Днепра: кому не будут платить вообще и как увеличить трудовой стаж

Ежегодно в разные месяцы пенсионеры Днепра получают доплаты к пенсии. При этом сумма доплат для работающих пенсионеров и тех, кто находится на заслуженном отдыхе – разная. Также дополнительно деньги от государства могут получать те, кто достиг определенного возраста.

Сегодня 15:21
3
просмотров
Проспект Гагарина оставили, но 49 улиц Днепра переименовали: что означают новые названия
Проспект Гагарина оставили, но 49 улиц Днепра переименовали: что означают новые названия

В Днепре переименовали еще 49 улиц.

Сегодня 14:36
5
просмотров
Официально: сквер на Слобожанском в Днепре теперь будет носить имя известного актера Алексея Хильского
Официально: сквер на Слобожанском в Днепре теперь будет носить имя известного актера Алексея Хильского

В августе стало известно, что на фронте погиб известный актер из Каменского Днепропетровской области Алексей Хильский. Ему было 35 лет.

Сегодня 14:16
1
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх