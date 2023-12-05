В Кривом Роге мужчина пытался вынести из «Эпицентра» товаров на 15000 грн

Об этом сообщает Криворожский городской отдел Управления полиции охраны.
Отмечается, что охрана магазина увидела через камеры наблюдения, что мужчина что-то кладет в рюкзак. Персонал магазина с помощью «тревожной кнопки» вызвал полицию охраны.
Когда правоохранители прибыли на место, они «пригласили» мужчину пообщаться. Он начал говорить, что рюкзак ему якобы подбросила охрана магазина.
На место вызвали следственно-оперативную группу. Позже злоумышленник признался, что рюкзак принадлежит ему. В нем копы обнаружили краденые вещи на сумму около 15 000 грн.
Дальше делом мужчины будут заниматься следователи.
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