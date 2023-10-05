В Кривом Роге мужчина прыгнул с моста и разбился насмерть

5 октября правоохранители получили сообщение о мужчине, прыгнувшем с моста в Терновском районе Кривого Рога. Как оказалось позже, он разбился насмерть, пишет 1kr. Данную информацию также подтвердили в Криворожском районном управлении полиции. По предварительным данным, мужчине было 40 лет.
Предварительно, погибший был пациентом психоневрологической больницы. Как пишут «Свои», мужчина сбежал сразу после завтрака. Пошел на мост, чтобы свезти счета с жизнью.
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