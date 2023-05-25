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В Кривом Роге мужчина наехал на полицейского: подробности задержания

Сегодня 08:30
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В Кривом Роге 61-летний мужчина за рулем "Chevrolet" наехал на полицейского и пытался сбежать.

Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина наехал на полицейского: подробности задержания

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Вчера, 23 мая, патрульные остановили водителя «Chevrolet» за препятствование движению другим транспортным средствам. Во время разговора с копами мужчина сел за руль своего автомобиля и наехал на одного из полицейских, пытаясь сбежать. Правоохранитель получил телесные повреждения.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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