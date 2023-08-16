В Кривом Роге местные жители требуют снизить стоимость воды из-за ее качества: подробности

Жители Кривого Рога хотят платить за воду из-под крана как за техническую, а не питьевую.

В июне россияне подорвали Каховскую ГЭС, из-за этого возникла угроза, что большая часть Кривого Рога останется без воды.

Чтобы обеспечить криворожцев водой, власти начали прокладывать новые водопроводы. На сегодняшний день все горожане обеспечены водой, однако некоторые из них недовольны ее качеством – из-под крана течет вода коричневого цвета.

Поэтому местные предлагают платить за якобы питьевую воду по техническим тарифам.

Криворожанка Светлана Горбачева зарегистрировала соответствующую петицию на сайте криворожского исполкома.

Обращаюсь к властям города от имени жителей города с требованием изменить тарифы вместо питьевой воды на техническую, так как она не соответствует санитарным нормам и стандартам качества воды, пока не будет надлежащее качество подтверждено актом проверки независимой экспертизы, – говорится в тексте петиции.

Отметим, что она собрала необходимое количество подписей меньше, чем за сутки.

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