В Кривом Роге мать с любовником снимала порно ролики с 3-летней дочерью

Об этом сообщает издание «Свої» со ссылкой на собственные источники.
Родная мать снимала порно ролики со своим любовником, в котором заставляла сниматься собственного 3-летнего ребенка.
По предварительной информации, у многодетной женщины четыре малыша – одного года, двух, трех и четырех.
С «горе-родителями» проживают все дети, кроме старшего, живущего с бабушкой.
Медицинский анализ показал, что у ребенка многочисленные травмы и повреждения органов. За свои страшные видео подозреваемые получили несколько тысяч долларов.
Оперативники задержали женщину по статье 208 УКУ. Правоохранители сейчас пытаются установить личность человека, купившего видеоролики.
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