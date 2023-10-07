В Кривом Роге мать с любовником снимала порно ролики с 3-летней дочерью

Жуткая история произошла в городе Кривой Рог. Родная мать снимала порно видео со своей 3-летней дочерью.

Об этом сообщает издание «Свої» со ссылкой на собственные источники.

Родная мать снимала порно ролики со своим любовником, в котором заставляла сниматься собственного 3-летнего ребенка.

По предварительной информации, у многодетной женщины четыре малыша – одного года, двух, трех и четырех.

С «горе-родителями» проживают все дети, кроме старшего, живущего с бабушкой.

Медицинский анализ показал, что у ребенка многочисленные травмы и повреждения органов. За свои страшные видео подозреваемые получили несколько тысяч долларов.

Оперативники задержали женщину по статье 208 УКУ. Правоохранители сейчас пытаются установить личность человека, купившего видеоролики.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: