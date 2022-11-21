В Кривом Роге маму оштрафовали за то, что ее дети прогуливали онлайн-занятия 3 месяца

В Кривом Роге суд выписал матери двоих детей штраф за то, что школьники прогуливали онлайн обучение с сентября.

Об этом говориться в тексте постановления опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Отмечается, что двое детей 9 и 11 лет с сентября не посещали онлайн-занятия. На это обратила внимание администрация школы и обратилась к правоохранителям, чтобы решить эту проблему.

Мама свою вину признала, но на суд не пришла. До этого женщина подтвердила, что ее дети не посещали дистанционное обучение, а на консультации она их не водит из-за нехватки времени, ей неинтересна жизнь собственных детей, где они гуляют, с кем дружат и когда возвращаются домой.

В связи с этим суд признал ее виновной в уклонении от исполнения родительских обязанностей и попечительства за детьми, и выписал горе-маме штраф в размере 1700 гривен.

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