Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Кривом Роге малыш выпал с балкона

Сегодня 09:54
просмотров

Несчастный случай произошел вчера вечером.

Новости Днепра про В Кривом Роге малыш выпал с балкона

В пятницу, 19 мая, в Кривом Роге малыш выпал с балкона. Об этом сообщает местное издание Свої. 

Инцидент произошел вечером на улице Героев АТО. Известно, что ребенок выпал с балкона на третьем этаже.

На место происшествия оперативно приехали медики, которые забрали мальчика, которому 1 год и 7 месяцев в больницу. Предварительно у ребенка сотрясение головного мозга, но обошлось без серьезных травм, поэтому его жизни уже ничего не угрожает.

Известно, что малыша воспитывает отец, но мужчина сейчас служит в рядах ВСУ и самостоятельно воспитывает шестерых детей, потому что его жена умерла. Когда он на работе, за детьми смотрят родственники.

По словам соседей, многодетная семья благополучна, отец хорошо воспитывает своих детей.

Новости Днепра про В Кривом Роге малыш выпал с балкона

Заметим, через четыре месяца шестеро детей выпали из окон в Днепре и области. К сожалению, 3-летний мальчик, свалившийся из окна на улице Князя Владимира Великого, скончался.

Читайте также:

Новости Днепра про В Кривом Роге малыш выпал с балконаУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге малыш выпал с балконаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре из реки достали труп
    Новости Днепра
    Вчера 16:13
    В Днепре из реки достали труп

    Вчера, 18 мая, в Днепре в районе кооператива "Лаванда" в…

    В Днепре сегодня некоторым горожанам отключили воду: адреса
    Новости Днепра
    Вчера 12:25
    В Днепре сегодня некоторым горожанам отключили воду: адреса

    В пятницу, 19 мая, в Днепре некоторым горожанам отключили воду.

    Родственников бабушки, потерявшей память искали всем Никополем: как закончилась история
    Новости Днепра
    Вчера 12:18
    Родственников бабушки, потерявшей память искали всем Никополем: как закончилась история

    Спойлер: все кончилось хорошо.

    В Днепре 50-летний мужчина погиб под колесами грузового поезда
    Новости Днепра
    Вчера 11:42
    В Днепре 50-летний мужчина погиб под колесами грузового поезда

    Вчера, 18 мая, в Днепре снова произошла трагедия на железнодорожной…

    Последние новости

    В Днепре дети качаються на колонках с водой и ломают их
    В Днепре дети качаються на колонках с водой и ломают их

    Жители Днепра жалуются на детей, которые катаються на колонках с водой.

    Сегодня 11:17
    просмотров
    На Днепропетровщине спасатели вытащили собачку, упавшую в огромную глубокую яму
    На Днепропетровщине спасатели вытащили собачку, упавшую в огромную глубокую яму

    Песика достали спасатели.

    Сегодня 10:39
    просмотров
    В Днепре два 15-метровых тополя свалились на дорогу и перекрыли движение
    В Днепре два 15-метровых тополя свалились на дорогу и перекрыли движение

    Деревья уже убрали.

    Сегодня 09:13
    0
    просмотров
    Два близ Днепра, остальные — возле Киева: силы ПВО за ночь уничтожили 20 «шахедов»
    Два близ Днепра, остальные — возле Киева: силы ПВО за ночь уничтожили 20 «шахедов»

    Украину снова атаковали дронами.

    Сегодня 08:28
    0
    просмотров
    Погода на 20 мая: в Днепре пасмурно, но очень тепло
    Погода на 20 мая: в Днепре пасмурно, но очень тепло

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    просмотров
    К югу от Днепра сбили два БПЛА, — «Схід»
    К югу от Днепра сбили два БПЛА, — «Схід»

    В пятницу, 19 мая, украинские военные уничтожили два беспилотника окупантов, которые зафиксировали к югу от города Днепр.

    Вчера 22:20
    1
    просмотров
    В Украине ввели в обращение уникальную 10-гривневую монету
    В Украине ввели в обращение уникальную 10-гривневую монету

    19 мая в Украине ввели в обращение новую памятную монету номиналом 10 гривен. Она посвящена Силам поддержки Вооруженных Сил Украины. Ее тираж - 10 миллионов штук.

    Вчера 22:00
    1
    просмотров
    Крайне напряженный день: на Никопольщине изуродованы два предприятия и жилые дома
    Крайне напряженный день: на Никопольщине изуродованы два предприятия и жилые дома

    Враг совершил три обстрела Никопольского района.

    Вчера 21:15
    просмотров
    ДТП у Павлограді: зіткнулись три авто, постраждало чотири людини, з яких двоє дітей
    ДТП у Павлограді: зіткнулись три авто, постраждало чотири людини, з яких двоє дітей

    19 мая на пересечении улицы Харьковская и Соборная города Павлоград произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

    Вчера 20:30
    просмотров
    70 боевых столкновений: какая ситуация сегодня на фронте
    70 боевых столкновений: какая ситуация сегодня на фронте

    В Донецкой области произошло 70 боевых столкновений, а украинские военные атаковали вражеский пункт управления.

    Вчера 19:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх