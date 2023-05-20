В Кривом Роге малыш выпал с балкона

Несчастный случай произошел вчера вечером.

В пятницу, 19 мая, в Кривом Роге малыш выпал с балкона. Об этом сообщает местное издание Свої.

Инцидент произошел вечером на улице Героев АТО. Известно, что ребенок выпал с балкона на третьем этаже.

На место происшествия оперативно приехали медики, которые забрали мальчика, которому 1 год и 7 месяцев в больницу. Предварительно у ребенка сотрясение головного мозга, но обошлось без серьезных травм, поэтому его жизни уже ничего не угрожает.

Известно, что малыша воспитывает отец, но мужчина сейчас служит в рядах ВСУ и самостоятельно воспитывает шестерых детей, потому что его жена умерла. Когда он на работе, за детьми смотрят родственники.

По словам соседей, многодетная семья благополучна, отец хорошо воспитывает своих детей.

Заметим, через четыре месяца шестеро детей выпали из окон в Днепре и области. К сожалению, 3-летний мальчик, свалившийся из окна на улице Князя Владимира Великого, скончался.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: