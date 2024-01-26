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В Кривом Роге лебедь поселился в луже (ФОТО)

Сегодня 18:28
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В Кривом Роге на Днепропетровщине лебедь поселился в луже.

Новости Днепра про В Кривом Роге лебедь поселился в луже (ФОТО)

Кривой Рог, как город стальных людей, каждый день удивляет «строгими» условиями жизни. Даже лебеди здесь обитают не на реках или озерах, а в лужах. Поселившуюся посреди грязи птицу заметили криворожцы 26 января, пишет телеграм-канал «Свои».

На фото лебедь-шипун. Эти птицы остаются на зимовку в Украине. Увидеть их можно на пресных водоемах – реках, озерах и иногда болотах. По всей вероятности, пернатый подумал, что большая лужа посреди Кривого Рога это болото.

Как рассказали местные, лебедя в конце концов переселили в нормальную среду. Переехать птице из лужи помогли волонтеры Страус Парк Ленду в Кривом Роге. До весны красавец будет жить в вольере, а как только потеплеет, его выпустят в дикую природу к родственникам.

Пока криворожцы придумывают имя для сурового криворожского лебедя из лужи.

Новости Днепра про В Кривом Роге лебедь поселился в луже (ФОТО)

Еще и на машине покатался.

Новости Днепра про В Кривом Роге лебедь поселился в луже (ФОТО)

 Напомним, ранее мы рассказывали о семье молодых лебедей, которая поселилась на косе Победы. Пятеро шипунов плавали в Днепре среди уточек. В отличие от других пернатых, предпочитающих теплые края во время морозов, лебеди-шипуны комфортно чувствуют себя в холодном климате, поэтому остаются на зимовку в Украине. Из-за этого они иногда попадают в неприятности, потому что вмерзают в лед, которым покрываются водоемы.

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