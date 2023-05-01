В Кривом Роге клиентка напала с ножницами на парикмахера: не понравилась прическа

Женщине не понравилась новая длина волос.

В Кривом Роге клиентка напала с ножницами на парикмахера. Все потому, что женщине не понравилась прическа.

Об этом сообщает издание «Свои».

Отмечается, что нападавшая была в салоне около месяца назад. На днях она пришла в салон красоты снова, обругала парикмахера и набросилась на нее с ножницами. Женщина начала резать волосы парикмахеру, кроме того, она оставила порезы на лице и руках.

Агрессивную клиентку остановили другие посетители.

На место вызвали полицию. Теперь правоохранители будут устанавливать все обстоятельства нападения.

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