В Кривом Роге горят два дома, более 30 раненых, под завалами есть люди: Зеленский показал видео с места атаки

Сейчас идет спасательная операция в Кривом Роге, сообщил Владимир Зеленский. В результате атаки на город вечером 12 марта два человека погибли.
Последствия русской ракетной атаки. Разрушение в девятиэтажном жилом доме. Многие раненые, среди них тяжелые. Есть и ребенок. По состоянию на данный момент двое погибших. Мои соболезнования родным и близким, – написал президент в своем телеграмм-канале.
Под завалами ищут людей. Работы будут продолжаться сколько нужно, заметил Зеленский.
Глава ОВА Сергей Лысак уточнил, что сейчас известно о четырех пострадавших из-за атаки на Кривой Рог детей. Еще 33 потерпевших обратились за медицинской помощью. Пятеро из них – тяжелые. Это предварительные данные.
В городе занялись два дома – пяти и девятиэтажка.
Ранее исполком городского совета Кривого Рога сообщал о трех попаданиях ракет в городе. Штаб помощи людям развернули на Восточном-1 возле АТБ с 20:00. Туда можно обратиться по вопросам расселения, стройматериалов, чтобы закрыть выбитые окна и любые другие вопросы, сообщили чиновники.
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Автор:
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