В Кривом Роге горел камыш: двое детей получили ожоги

Вчера, 3 мая, в Кривом Роге на улице Пригородной горел камыш.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 16:25.

На место оперативно прибыли спасатели. Они установили, что вблизи водоема горит камыш, из-за порывов ветра пожар стремительно распространяется.

Возгорание локализовали в 17:10 и ликвидировали в 18:23. Огонь уничтожил камыш на площади 4 га.

К сожалению, пострадали двое детей – они получили ожоги.

По словам мальчиков, они сидели на рыболовном пирсе и ловили рыбу. Вдруг услышали позади шум, оглянулись и увидели большое пламя и дым. Испугавшись, дети побежали через горящий камыш к берегу. В результате 11-летний мальчик получил термические ожоги лица и верхних конечностей, а 13-летний пострадавший — ожоги левого плеча.

Детей госпитализировали.

К месту вызова привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Важно: не сжигайте сухостой и мусор! Соблюдайте правила пожарной безопасности!

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