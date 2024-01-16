В Кривом Роге горел частный пансионат для пожилых людей

Возгорание возникло в пристроенной к зданию пансионата одноэтажной котельной.

Вчера поздно вечером, 15 января, на линию «101» поступило сообщение о пожаре в частном пансионате для пожилых людей на улице Глинки в Кривом Роге.

Спасатели прибыли на место и установили, что возгорание возникло в пристроенной к зданию пансионата одноэтажной котельной. Горели потолок, котел и имущество на общей площади 15 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожар ликвидировали. В пансионате круглосуточно находились 40 человек и 6 работников. Сотрудники ГСЧС вместе с персоналом отвели в безопасную зону 33 человека. К счастью, никто не пострадал.

К ликвидации возгорания привлекли 23 спасателей и 5 единиц пожарно-спасательной техники.

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