В Кривом Роге горел частный пансионат для пожилых людей

Вчера поздно вечером, 15 января, на линию «101» поступило сообщение о пожаре в частном пансионате для пожилых людей на улице Глинки в Кривом Роге.
Спасатели прибыли на место и установили, что возгорание возникло в пристроенной к зданию пансионата одноэтажной котельной. Горели потолок, котел и имущество на общей площади 15 кв. м.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Пожар ликвидировали. В пансионате круглосуточно находились 40 человек и 6 работников. Сотрудники ГСЧС вместе с персоналом отвели в безопасную зону 33 человека. К счастью, никто не пострадал.
К ликвидации возгорания привлекли 23 спасателей и 5 единиц пожарно-спасательной техники.
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