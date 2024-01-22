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В Кривом Роге директора ООО подозревают в краже миллионов бюджетных гривен на электроснабжении

Сегодня 13:56
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В Кривом Роге будут судить директора ООО, который мог присвоить бюджетные средства

Новости Днепра про В Кривом Роге директора ООО подозревают в краже миллионов бюджетных гривен на электроснабжении

Речь идет о главе ООО, которое поставляло электроэнергию для коммунального предприятия в Кривом Роге, говорится в сообщении прокуратуры.

В ходе расследования выяснилось, что между КП городских перевозок и предприятием было заключено соглашение на поставку электроэнергии. Оказалось, что директор ООО несколько раз менял условия договора и завышал стоимость услуг.

Таким образом, на счет ООО перечислили 4 млн «лишних» бюджетных гривен, из-за чего КП понесло убытки. На основе материалов, собранных в ходе следствия, криворожские прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя предприятия.

Его подозревают в махинациях, приведших к завладению чужим имуществом в особо крупном размере. Также директор ООО, по мнению прокуроров, злоупотреблял служебным положением.

Во время проведения обысков обнаружена и изъята документация, черновые записи.

Дальнейшую судьбу подозреваемого будет решать суд.

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