Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Кривом Роге двоих детей вернули на воспитание отцу-пьянице: подробности

Сегодня 18:21
просмотров

На днях служба по делам детей вернула отцу-одиночке, имеющему проблемы с алкоголем, двоих малолетних детей.

Новости Днепра про В Кривом Роге двоих детей вернули на воспитание отцу-пьянице: подробности

Об этом сообщили в Службе по делам детей исполкома Центрально-Городского районного совета Кривого Рога.

Двоих детей вернули отцу-одиночке, у которого проблемы с алкоголем. Такое решение было принято во время заседания специальной комиссии.

Его жена и мама двоих детей погибли еще в 2020 году. С тех пор отец сам заботился о них. После смерти женщины мужчина должен был официально зарегистрировать сына и дочь по своей фамилии, но за три года так и не сделал этого, поэтому ему пришлось подтверждать свое отцовство через суд.

Родительство подтвердили, но соцслужбы усомнились в том, что мужчина сможет заботиться о детях, ведь у него проблемы с алкоголем и он нигде не работает. Кроме этого, по словам соседей, отец водит домой сомнительных людей.

Комиссия все же решила вернуть детей отцу. Об этом очень просила его дочь, которая считает, что папа сможет позаботиться о ней и брате.

Теперь мужчина должен найти работу, наладить быт и взаимопонимание в семье. В дальнейшем семья останется на контроле в службе по делам детей исполкома районного совета.

Читайте также:

Новости Днепра про В Кривом Роге двоих детей вернули на воспитание отцу-пьянице: подробностиУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге двоих детей вернули на воспитание отцу-пьянице: подробностиРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Будут ли работать группы продленного дня и секции в школах Днепра
Новости Днепра
Сегодня 19:50
Будут ли работать группы продленного дня и секции в школах Днепра

Будут ли в этом году работать секции и группы продленного…

Кому в Днепре и области на весь день отключат свет 10 августа: все адреса
Новости Днепра
Сегодня 19:05
Кому в Днепре и области на весь день отключат свет 10 августа: все адреса

В Днепре и области 10 августа сотням потребителей снова будут…

В Кривом Роге уличные собаки массово кусают детей
Новости Днепра
Сегодня 17:39
В Кривом Роге уличные собаки массово кусают детей

Местные не знают, что делать.

Жители Днепра могут оформить пенсию, если их родственник пропал без вести: как это сделать
Новости Днепра
Сегодня 17:31
Жители Днепра могут оформить пенсию, если их родственник пропал без вести: как это сделать

Родственники пропавших без вести могут получить пенсию как при потере…

Последние новости

Будут ли работать группы продленного дня и секции в школах Днепра
Будут ли работать группы продленного дня и секции в школах Днепра

Будут ли в этом году работать секции и группы продленного дня, рассказали представители ГумДепа.

Сегодня 19:50
4
просмотров
Кому в Днепре и области на весь день отключат свет 10 августа: все адреса
Кому в Днепре и области на весь день отключат свет 10 августа: все адреса

В Днепре и области 10 августа сотням потребителей снова будут выключать свет.

Сегодня 19:05
2
просмотров
В Кривом Роге уличные собаки массово кусают детей
В Кривом Роге уличные собаки массово кусают детей

Местные не знают, что делать.

Сегодня 17:39
6
просмотров
Жители Днепра могут оформить пенсию, если их родственник пропал без вести: как это сделать
Жители Днепра могут оформить пенсию, если их родственник пропал без вести: как это сделать

Родственники пропавших без вести могут получить пенсию как при потере кормильца. Такое право имеет ребенок пропавшего, если ему еще не исполнилось 18 лет или если они учатся в вузе – 23 года.

Сегодня 17:31
2
просмотров
В Никополе в результате обстрела погиб 18-летний сын местной волонтерки
В Никополе в результате обстрела погиб 18-летний сын местной волонтерки

В ночь на 9 августа при обстреле Никополя погиб 18-летний парень.

Сегодня 17:06
6
просмотров
В Украине хотят ввести штрафы за прослушивание российской музыки: нарушителю придется заплатить более 25 тыс. грн
В Украине хотят ввести штрафы за прослушивание российской музыки: нарушителю придется заплатить более 25 тыс. грн

В Украине хотят ввести штрафы за прослушивание российской музыки в общественных местах.

Сегодня 16:32
6
просмотров
День молодежи 2023 года в Днепре: когда пройдет и что запланировали
День молодежи 2023 года в Днепре: когда пройдет и что запланировали

В Днепре День молодежи отметят в метро.

Сегодня 16:02
8
просмотров
В Днепре появится новый перекресток с круговым движением: где именно и схема движения
В Днепре появится новый перекресток с круговым движением: где именно и схема движения

В Днепре на левом берегу появится перекресток с круговым движением.

Сегодня 15:31
5
просмотров
На Днепр и область надвигается непогода: желтый уровень опасности
На Днепр и область надвигается непогода: желтый уровень опасности

Берите с собой зонт!

Сегодня 15:08
9
просмотров
В Днепре на Исполкомовской разрушается старинный дом: окна забиты досками и почти нет крыши (ФОТО)
В Днепре на Исполкомовской разрушается старинный дом: окна забиты досками и почти нет крыши (ФОТО)

Исполкомовская улица в Днепре долгое время называлась Заводской, поскольку на ней открывались небольшие кирпичные заводы. Застройка на этой территории была хаотичная, а дома – небольшие. Предприимчивые жители сдавали в домах комнаты в наем. Позже эти дома превратились в коммуналки, а…

Сегодня 14:46
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх