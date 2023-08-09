В Кривом Роге двоих детей вернули на воспитание отцу-пьянице: подробности

На днях служба по делам детей вернула отцу-одиночке, имеющему проблемы с алкоголем, двоих малолетних детей.

Об этом сообщили в Службе по делам детей исполкома Центрально-Городского районного совета Кривого Рога.

Двоих детей вернули отцу-одиночке, у которого проблемы с алкоголем. Такое решение было принято во время заседания специальной комиссии.

Его жена и мама двоих детей погибли еще в 2020 году. С тех пор отец сам заботился о них. После смерти женщины мужчина должен был официально зарегистрировать сына и дочь по своей фамилии, но за три года так и не сделал этого, поэтому ему пришлось подтверждать свое отцовство через суд.

Родительство подтвердили, но соцслужбы усомнились в том, что мужчина сможет заботиться о детях, ведь у него проблемы с алкоголем и он нигде не работает. Кроме этого, по словам соседей, отец водит домой сомнительных людей.

Комиссия все же решила вернуть детей отцу. Об этом очень просила его дочь, которая считает, что папа сможет позаботиться о ней и брате.

Теперь мужчина должен найти работу, наладить быт и взаимопонимание в семье. В дальнейшем семья останется на контроле в службе по делам детей исполкома районного совета.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: