В Кривом Роге дворовая собака откусила женщине кусок ноги

В Днепропетровской области беспризорный пес укусил женщину.

На 44-м квартале в Кривом Роге беспризорный пес вцепился в ногу пенсионерке и отгрыз кусок икры, пишет издание Свои. Женщина шла по улице, когда животное неожиданно на нее набросилось.

Пострадавшая обратилась в КП «Центр обращения с беспризорными животными». Там ей пообещали забрать собаку с улицы и вакцинировать ее от бешенства. В данный момент женщина находится под наблюдением врачей. Впереди ее ждет достаточно длительное лечение.