В Кривом Роге дворовая собака откусила женщине кусок ноги

На 44-м квартале в Кривом Роге беспризорный пес вцепился в ногу пенсионерке и отгрыз кусок икры, пишет издание Свои. Женщина шла по улице, когда животное неожиданно на нее набросилось.
Пострадавшая обратилась в КП «Центр обращения с беспризорными животными». Там ей пообещали забрать собаку с улицы и вакцинировать ее от бешенства. В данный момент женщина находится под наблюдением врачей. Впереди ее ждет достаточно длительное лечение.
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге на Днепропетровщине коммунальщика до смерти закусали пчелы.
В Криворожском районе задержан мужчина, который заказал киллера для любовника…
В Кривом Роге спасали собак, которых замуровали в теплотрассе.
В Кривом Роге ищут любящих хозяев собакам, которых нашли почти…
В Днепре появилось два новых сквера.
Украина богата не только на живописные горы и старинные замки, но и на водопады. Последние дни лета и начало осени – идеальное время для их посещения. Уже не так жарко, как летом, но и у воды еще не холодно. Наибольшая…
Стало известно, как с 1 сентября будут работать сады в Днепре.
Интересную птицу заметили на Павлоградщине.
Бездомные из Днепра отправились в Эстонию.
Запорожец кошмарил военного с Днепра, требуя у него несуществующий долг.
Днепр и область имеют наибольшее количество должников по алиментам.
В Днепропетровской области 21 августа прогремел взрыв.
Российские агенты были задержаны на Днепропетровщине.
На следующей неделе в Украине уже не будут выключать свет.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!