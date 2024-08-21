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В Кривом Роге дворовая собака откусила женщине кусок ноги

Сегодня 14:44
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В Днепропетровской области беспризорный пес укусил женщину.

Новости Днепра про В Кривом Роге дворовая собака откусила женщине кусок ноги

На 44-м квартале в Кривом Роге беспризорный пес вцепился в ногу пенсионерке и отгрыз кусок икры, пишет издание Свои. Женщина шла по улице, когда животное неожиданно на нее набросилось.

Пострадавшая обратилась в КП «Центр обращения с беспризорными животными». Там ей пообещали забрать собаку с улицы и вакцинировать ее от бешенства. В данный момент женщина находится под наблюдением врачей. Впереди ее ждет достаточно длительное лечение.

 

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