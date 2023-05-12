В Кривом Роге дорожный знак застрял в капоте KIA: что произошло

Как сообщает “Информатор. Кривой Рог”, там произошла авария: на перекрестке на улице Кармелюка столкнулись два автомобиля.
В результате ДТП водитель КІА сбил знак пешеходного перехода, который упал и застрял в капоте автомобиля.
Предварительно, никто не пострадал.
Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.
Отмечается, что именно на этом перекрестке часто случаются аварии.
Напомним, ранее мы писали, что на трассе Днепр-Никополь произошла ужасная авария: есть погибшие и пострадавшие.
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