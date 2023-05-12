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В Кривом Роге дорожный знак застрял в капоте KIA: что произошло

Сегодня 15:47
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Такую картину могли сегодня наблюдать жители Ингулецкого района Кривого Рога.

Новости Днепра про В Кривом Роге дорожный знак застрял в капоте KIA: что произошло

Как сообщает “Информатор. Кривой Рог”, там произошла авария: на перекрестке на улице Кармелюка столкнулись два автомобиля.

В результате ДТП водитель КІА сбил знак пешеходного перехода, который упал и застрял в капоте автомобиля.

Предварительно, никто не пострадал.

Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.

Новости Днепра про В Кривом Роге дорожный знак застрял в капоте KIA: что произошло

Новости Днепра про В Кривом Роге дорожный знак застрял в капоте KIA: что произошло

Отмечается, что именно на этом перекрестке часто случаются аварии.

Напомним, ранее мы писали, что на трассе Днепр-Никополь произошла ужасная авария: есть погибшие и пострадавшие.

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Новости Днепра про В Кривом Роге дорожный знак застрял в капоте KIA: что произошлоУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге дорожный знак застрял в капоте KIA: что произошлоРусский

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