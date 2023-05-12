В Кривом Роге дорожный знак застрял в капоте KIA: что произошло

Отмечается, что именно на этом перекрестке часто случаются аварии.

Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.

В результате ДТП водитель КІА сбил знак пешеходного перехода, который упал и застрял в капоте автомобиля.

Как сообщает “ Информатор. Кривой Рог” , там произошла авария: на перекрестке на улице Кармелюка столкнулись два автомобиля.

Может быть, вы видели собачку и можете помочь!

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