В Кривом Роге домофон ударил током мальчика: что с ним

На днях в Кривом Роге произошел неприятный инцидент.

Домофон ударил током мальчика.

Об этом сообщает «Днепр оперативный».

Отмечается, что несовершеннолетний возвращался домой, а когда прикоснулся рукой к домофону, его ударило током.

На какой-то момент юноша оцепенел, но через время он убрал руку из домофона.

Ребенок сразу позвонил маме и рассказал об инциденте. Женщина повезла сына в больницу. Мальчика обследовали и оставили в детском отделении, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, ранее мы писали, что в Каменском спасали мужчину от смерти.

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