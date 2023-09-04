В Кривом Роге домофон ударил током мальчика: что с ним

Домофон ударил током мальчика.
Об этом сообщает «Днепр оперативный».
Отмечается, что несовершеннолетний возвращался домой, а когда прикоснулся рукой к домофону, его ударило током.
На какой-то момент юноша оцепенел, но через время он убрал руку из домофона.
Ребенок сразу позвонил маме и рассказал об инциденте. Женщина повезла сына в больницу. Мальчика обследовали и оставили в детском отделении, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Напомним, ранее мы писали, что в Каменском спасали мужчину от смерти.
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