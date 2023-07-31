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В Кривом Роге до тревоги прогремели взрывы: что известно

Сегодня 09:16
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Будьте в безопасных местах!
Новости Днепра про В Кривом Роге до тревоги прогремели взрывы: что известно

Фото условное.

Около 9:00 в Кривом Роге прогремели взрывы. Сразу после этого в Днепропетровской области объявили тревогу, а в Воздушных силах отметили, что есть угроза применения баллистического вооружения.

Новости Днепра про В Кривом Роге до тревоги прогремели взрывы: что известно

Позже Александр Вилкул, председатель Рады обороны города, подтвердил взрывы и призвал местных жителей ничего не снимать и не выкладывать в интернет.

Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет, – написал он.

Новости Днепра про В Кривом Роге до тревоги прогремели взрывы: что известно

Обновлено: взрывы в Кривом Роге прокомментировал и Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

российские террористы. Кривой Рог. Пока информационная тишина! Подробности со временем, – написал он.

Новости Днепра про В Кривом Роге до тревоги прогремели взрывы: что известно

Обновлено №2: в сети пишут, что в Кривом Роге есть попадание в жилой дом. Ждем официальную информацию!

Тревога продолжается – будьте в безопасных местах!

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