В Кривом Роге часть города осталась без тепла

Сегодня некоторые жители Кривого Рога остались без тепла. Температура на улице –1 градус.

Причиной этого стало повреждение на магистральном трубопроводе.

Многие многоэтажки остаются холодными. В частности, в Покровском и Саксаганском районах.

Специалисты АО «Криворожская теплоцентраль» прилагают максимум усилий, чтобы уже сегодня возобновить услугу по поставке тепловой энергии и извиняются за временные неудобства, — говорится в сообщении коммунальщиков.

Тепла нет по следующим адресам:

ул. Содружества, 82, 84, 86-90, 92, 92а, 93, 94, 96, 97а, 100, 102, 104а, 106, 107, 107а, 108, 110, 112;

бульв. Маршала Василевского, 1, 3, 5, 7, 7а, 8, 9, 11-15, 17, 18, 20, 21, 23-30, 32, 33, 35, 37;

ул. Спасская, 1-4;

просп. 200-летие Кривого Рога, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17.

Снова дать тепло в доме горожан обещают уже сегодня.

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