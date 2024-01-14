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В Кривом Роге часть города осталась без тепла

Сегодня 17:09
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Сегодня некоторые жители Кривого Рога остались без тепла. Температура на улице –1 градус.

Новости Днепра про В Кривом Роге часть города осталась без тепла

Причиной этого стало повреждение на магистральном трубопроводе.

Многие многоэтажки остаются холодными. В частности, в Покровском и Саксаганском районах.

Специалисты АО «Криворожская теплоцентраль» прилагают максимум усилий, чтобы уже сегодня возобновить услугу по поставке тепловой энергии и извиняются за временные неудобства, — говорится в сообщении коммунальщиков.

Тепла нет по следующим адресам:

  • ул. Содружества, 82, 84, 86-90, 92, 92а, 93, 94, 96, 97а, 100, 102, 104а, 106, 107, 107а, 108, 110, 112;
  • бульв. Маршала Василевского, 1, 3, 5, 7, 7а, 8, 9, 11-15, 17, 18, 20, 21, 23-30, 32, 33, 35, 37;
  • ул. Спасская, 1-4;
  • просп. 200-летие Кривого Рога, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17.

Снова дать тепло в доме горожан обещают уже сегодня.

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