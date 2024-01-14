В Кривом Роге часть города осталась без тепла

Причиной этого стало повреждение на магистральном трубопроводе.
Многие многоэтажки остаются холодными. В частности, в Покровском и Саксаганском районах.
Специалисты АО «Криворожская теплоцентраль» прилагают максимум усилий, чтобы уже сегодня возобновить услугу по поставке тепловой энергии и извиняются за временные неудобства, — говорится в сообщении коммунальщиков.
Тепла нет по следующим адресам:
Снова дать тепло в доме горожан обещают уже сегодня.
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Козенко Антон
Автор:
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