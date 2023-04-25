В Кривом Роге бывший заключенный ранил ножом знакомого и напал на прохожего

23 апреля на улице в Центрально-Городском районе Кривого Рога 38-летний бывший заключенный напал на двоих мужчин с ножом.

По данным полиции, нападавший начал конфликтовать с 44-летним знакомым. В какой-то момент он схватил нож и нанес мужчине проникающее ножевое ранение в грудь и руку.

После этого он встретил 43-летнего прохожего и без объяснений напал на него – пострадавший получил травмы груди и ноги.

Злоумышленник пытался скрыться – его задержали прохожие и удерживали до приезда полиции.

Пострадавших госпитализировали.

С места происшествия изъяли орудие преступления – нож. Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 15 и ч. 2 п. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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