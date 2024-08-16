В Кривом Роге бродила по улице 7-летняя девочка со своим годовалым братом

В Кривом Роге заметили малолетних детей, которые ходили по улице без родителей.

На днях небезразличная горожанка сообщила патрульным о том, что в Центрально-Городском районе Кривого Рога обнаружила двоих маленьких детей — мальчика и девочку, которые бродили по улице без сопровождения взрослых.

Об этом рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Кривого Рога.

Правоохранители сразу отправились на место. С девочкой провели небольшую беседу, в ходе которой она рассказала, что ей семь лет, а ее брату один год. Выяснилось, что дети потерялись.

К счастью, полицейские установили адрес проживания малышей и передали их озабоченной матери, которая разыскивала их повсюду.

Каким образом оба ребенка оказались на улице без сопровождения взрослых и как именно они потерялись – неизвестно.

В полиции дали несколько советов, как родителям и детям вести себя в подобных ситуациях:

Положите в карман ребенку записку с именем и фамилией, телефоном родителей и адресом, или изучите эти важные данные.

Собираясь в места скопления людей, одевайте ребенка в яркую одежду.

Если потеряли ребенка в торговом центре, немедленно обратитесь в администрацию. Видеокамеры и громкая связь помогут ее разыскать.

Научите ребенка останавливаться на месте и ждать родителей, если он потерялся. Пусть громко зовет на помощь, этикет здесь неуместен.

Покажите людей, к которым можно обращаться за помощью — полицейские, охранники, продавцы магазинов и прохожие с детьми.

Ребёнок должен знать, что никуда нельзя идти с чужим человеком, что бы ему ни говорили и не обещали.

Тренируйте ситуации, когда малыш теряется – ребенок должен четко знать, как поступать.

Купите для ребенка умные часы с GPS-навигатором и SOS-кнопкой: он даст знать, если малыш выйдет за пределы установленной геолокации.

Никогда не пугайте ребенка полицией. У ребенка вырабатывается страх, и если он попадет в передрягу, будет бояться обратиться за помощью к патрульным.

И главное – не паниковать.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Днепропетровщине разыскали пропавшего 13-летнего парня, пропавшего накануне.

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