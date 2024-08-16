В Кривом Роге бродила по улице 7-летняя девочка со своим годовалым братом

На днях небезразличная горожанка сообщила патрульным о том, что в Центрально-Городском районе Кривого Рога обнаружила двоих маленьких детей — мальчика и девочку, которые бродили по улице без сопровождения взрослых.
Об этом рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Кривого Рога.
Правоохранители сразу отправились на место. С девочкой провели небольшую беседу, в ходе которой она рассказала, что ей семь лет, а ее брату один год. Выяснилось, что дети потерялись.
К счастью, полицейские установили адрес проживания малышей и передали их озабоченной матери, которая разыскивала их повсюду.
Каким образом оба ребенка оказались на улице без сопровождения взрослых и как именно они потерялись – неизвестно.
В полиции дали несколько советов, как родителям и детям вести себя в подобных ситуациях:
И главное – не паниковать.
Напомним, ранее мы сообщали, что на Днепропетровщине разыскали пропавшего 13-летнего парня, пропавшего накануне.
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