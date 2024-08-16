Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Кривом Роге бродила по улице 7-летняя девочка со своим годовалым братом

Сегодня 07:01
просмотров

В Кривом Роге заметили малолетних детей, которые ходили по улице без родителей.

Новости Днепра про В Кривом Роге бродила по улице 7-летняя девочка со своим годовалым братом

На днях небезразличная горожанка сообщила патрульным о том, что в Центрально-Городском районе Кривого Рога обнаружила двоих маленьких детей — мальчика и девочку, которые бродили по улице без сопровождения взрослых.

Об этом рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Кривого Рога.

Правоохранители сразу отправились на место. С девочкой провели небольшую беседу, в ходе которой она рассказала, что ей семь лет, а ее брату один год. Выяснилось, что дети потерялись.

К счастью, полицейские установили адрес проживания малышей и передали их озабоченной матери, которая разыскивала их повсюду.

Каким образом оба ребенка оказались на улице без сопровождения взрослых и как именно они потерялись – неизвестно.

В полиции дали несколько советов, как родителям и детям вести себя в подобных ситуациях:

  • Положите в карман ребенку записку с именем и фамилией, телефоном родителей и адресом, или изучите эти важные данные.
  • Собираясь в места скопления людей, одевайте ребенка в яркую одежду.
  • Если потеряли ребенка в торговом центре, немедленно обратитесь в администрацию. Видеокамеры и громкая связь помогут ее разыскать.
  • Научите ребенка останавливаться на месте и ждать родителей, если он потерялся. Пусть громко зовет на помощь, этикет здесь неуместен.
  • Покажите людей, к которым можно обращаться за помощью — полицейские, охранники, продавцы магазинов и прохожие с детьми.
  • Ребёнок должен знать, что никуда нельзя идти с чужим человеком, что бы ему ни говорили и не обещали.
  • Тренируйте ситуации, когда малыш теряется – ребенок должен четко знать, как поступать.
  • Купите для ребенка умные часы с GPS-навигатором и SOS-кнопкой: он даст знать, если малыш выйдет за пределы установленной геолокации.
  • Никогда не пугайте ребенка полицией. У ребенка вырабатывается страх, и если он попадет в передрягу, будет бояться обратиться за помощью к патрульным.

И главное – не паниковать. 

Напомним, ранее мы сообщали, что на Днепропетровщине разыскали пропавшего 13-летнего парня, пропавшего накануне.

Читайте также:

Новости Днепра про В Кривом Роге бродила по улице 7-летняя девочка со своим годовалым братомУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге бродила по улице 7-летняя девочка со своим годовалым братомРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Ушла из жизни медицинская директор одной из больниц Днепра
    Новости Днепра
    Вчера 19:57
    Ушла из жизни медицинская директор одной из больниц Днепра

    Ушла из жизни медицинская директор больницы имени Руднева Марина Чекан.

    В Днепре разоблачили военнослужащего, требовавшего взятку у сослуживца
    Новости Днепра
    Вчера 18:30
    В Днепре разоблачили военнослужащего, требовавшего взятку у сослуживца

    В Днепре задержан военнослужащий, требовавший взятку у сослуживца.

    Сегодня тут известный супермаркет: где в Днепре 100 лет назад была самая популярная типография
    Новости Днепра
    Вчера 17:58
    Сегодня тут известный супермаркет: где в Днепре 100 лет назад была самая популярная типография

    В центре Днепра сохранилось большое количество старинных зданий. Многие из…

    В Днепре на проспекте Яворницкого посреди дороги вспыхнуло авто (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Вчера 16:15
    В Днепре на проспекте Яворницкого посреди дороги вспыхнуло авто (ВИДЕО)

    В Днепре на центральном проспекте горит автомобиль.

    Последние новости

    На Днепропетровщине снова прогремит взрыв: где и когда
    На Днепропетровщине снова прогремит взрыв: где и когда

    Жителей Кривого Рога призывают не беспокоиться.

    Сегодня 08:09
    1
    просмотров
    Жалобы на загрязненный воздух в Днепре: металлургический завод приступил к экологической модернизации
    Жалобы на загрязненный воздух в Днепре: металлургический завод приступил к экологической модернизации

    В Днепре приступили к работе по экологической модернизации металлургического завода.

    Сегодня 07:42
    1
    просмотров
    Погода на 16 августа: в Днепре будет ясно и солнечно
    Погода на 16 августа: в Днепре будет ясно и солнечно

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Билеты на поезда, которые едут через Днепр, могут подорожать
    Билеты на поезда, которые едут через Днепр, могут подорожать

    Стоимость ж/д билетов может возрасти.

    Вчера 21:58
    2
    просмотров
    Полная отмена графиков отключений для громад Днепропетровщины: как будут определять у кого свет будет всегда
    Полная отмена графиков отключений для громад Днепропетровщины: как будут определять у кого свет будет всегда

    В облсовете разъяснили, кому в Днепропетровской области во время последующих отключений не будут выключать свет.

    Вчера 21:32
    1
    просмотров
    В Днепре на левом берегу собрались огромные очереди в бюветы с водой (ФОТО)
    В Днепре на левом берегу собрались огромные очереди в бюветы с водой (ФОТО)

    В бюветы на левом берегу собрались огромные очереди.

    Вчера 20:49
    3
    просмотров
    Ушла из жизни медицинская директор одной из больниц Днепра
    Ушла из жизни медицинская директор одной из больниц Днепра

    Ушла из жизни медицинская директор больницы имени Руднева Марина Чекан.

    Вчера 19:57
    1
    просмотров
    В Днепре пьяный водитель повредил три припаркованных авто
    В Днепре пьяный водитель повредил три припаркованных авто

    В Днепре пьяный водитель повредил три автомобиля, когда выезжал с парковочной площадки.

    Вчера 19:18
    3
    просмотров
    В Днепре разоблачили военнослужащего, требовавшего взятку у сослуживца
    В Днепре разоблачили военнослужащего, требовавшего взятку у сослуживца

    В Днепре задержан военнослужащий, требовавший взятку у сослуживца.

    Вчера 18:30
    1
    просмотров
    Сегодня тут известный супермаркет: где в Днепре 100 лет назад была самая популярная типография
    Сегодня тут известный супермаркет: где в Днепре 100 лет назад была самая популярная типография

    В центре Днепра сохранилось большое количество старинных зданий. Многие из них были реконструированы и сегодня в них находятся современные магазины.

    Вчера 17:58
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх