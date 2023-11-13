Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Кривом Роге «божья кара» догнала «пастора», переправлявшего псевдо-дьяконов за границу

В Кривом Роге «божья кара» догнала «пастора», переправлявшего псевдо-дьяконов за границу

Сегодня 11:59
просмотров

Будут судить "пастора" из Кривого Рога, который незаконно переправлял мужчин за границу.

Новости Днепра про В Кривом Роге

31-летний криворожец решил под видом гуманитарной миссии переправлять военнообязанных за границу. С этой целью он позиционировал себя как пастор и проповедник в трех религиозных организациях.

Впрочем, «божья кара» догнала «пастора» и его схему разоблачили.

Как сообщают в Нацполиции, криворожец изготовлял фиктивные документы, где отмечал, что его «дьяконы» должны пересечь границу, чтобы забрать гуманитарную помощь. Мужчины обещали вернуться, однако этого не делали и оставались за границей.

«Пастор» вывозил «диаконов» за пределы Украины на своем автомобиле. Во время одного из таких поездок его и задержали.

Правоохранители установили, что криворожец провернул не менее 10 таких путешествий.

Недавно завершилось досудебное расследование, и дело криворожца направили в суд. «Пастору» грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

Читайте также:

Новости Днепра про В Кривом Роге Українська Новости Днепра про В Кривом Роге Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре на Старомостовой площади 88-летняя женщина попала под трамвай
Новости Днепра
Сегодня 11:43
В Днепре на Старомостовой площади 88-летняя женщина попала под трамвай

Пострадавшую госпитализировали в больницу.

В Никополе вопреки запрету волонтер ходит кормить кошек, живущих на побережье, и ищет им новую семью
Новости Днепра
Сегодня 11:08
В Никополе вопреки запрету волонтер ходит кормить кошек, живущих на побережье, и ищет им новую семью

Волонтер из Никополя рискует жизнью, чтобы ходить кормить кошек, живущих…

Россияне вербуют украинских детей и заставляют их сообщать о «минировании», — Лубинец
Новости Днепра
Сегодня 08:35
Россияне вербуют украинских детей и заставляют их сообщать о «минировании», — Лубинец

Это стало массовым явлением.

В Никополе ввели карантин: какие ограничения ввели
Новости Днепра
10.11.2023 19:18
В Никополе ввели карантин: какие ограничения ввели

В Никополе зафиксировали случай бешенства.

Последние новости

«И так. «Йолка» будет»: мэр Днепра намекнул, что в этом году в городе установят новогоднюю елку
«И так. «Йолка» будет»: мэр Днепра намекнул, что в этом году в городе установят новогоднюю елку

Похоже, в Днепре в этом году установят главную елку.

Сегодня 12:08
4
просмотров
В Днепре на Старомостовой площади 88-летняя женщина попала под трамвай
В Днепре на Старомостовой площади 88-летняя женщина попала под трамвай

Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Сегодня 11:43
4
просмотров
В Никополе вопреки запрету волонтер ходит кормить кошек, живущих на побережье, и ищет им новую семью
В Никополе вопреки запрету волонтер ходит кормить кошек, живущих на побережье, и ищет им новую семью

Волонтер из Никополя рискует жизнью, чтобы ходить кормить кошек, живущих на прибрежных территориях.

Сегодня 11:08
4
просмотров
В Италии проснулся самый высокий вулкан Европы: лавовый фонтан достиг 4,5 км.
В Италии проснулся самый высокий вулкан Европы: лавовый фонтан достиг 4,5 км.

На Сицилии начал извержение самый активный вулкан Европы.

Сегодня 10:21
6
просмотров
В Днепре со вторника не будут курсировать трамваи №19: подробности
В Днепре со вторника не будут курсировать трамваи №19: подробности

Важная информация!

Сегодня 10:00
9
просмотров
В Днепре уже 70% жилых домов с отоплением: запущено более 230 котельных
В Днепре уже 70% жилых домов с отоплением: запущено более 230 котельных

В Днепре 10 ноября начали отопительный сезон.

Сегодня 09:35
7
просмотров
Россияне вербуют украинских детей и заставляют их сообщать о «минировании», — Лубинец
Россияне вербуют украинских детей и заставляют их сообщать о «минировании», — Лубинец

Это стало массовым явлением.

Сегодня 08:35
4
просмотров
Сегодня в Днепре будут выключать свет: адреса
Сегодня в Днепре будут выключать свет: адреса

Зарядите телефон!

Сегодня 06:50
6
просмотров
Погода на 13 ноября: в Днепре ожидается переменная облачность
Погода на 13 ноября: в Днепре ожидается переменная облачность

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
7
просмотров
Разбитые окна и повреждены линии электропередач: враг сегодня дважды обстреливал Никопольщину
Разбитые окна и повреждены линии электропередач: враг сегодня дважды обстреливал Никопольщину

Сегодня враг снова атаковал Никопольскую общину.

Вчера 20:04
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх