В Кривом Роге «божья кара» догнала «пастора», переправлявшего псевдо-дьяконов за границу

31-летний криворожец решил под видом гуманитарной миссии переправлять военнообязанных за границу. С этой целью он позиционировал себя как пастор и проповедник в трех религиозных организациях.
Впрочем, «божья кара» догнала «пастора» и его схему разоблачили.
Как сообщают в Нацполиции, криворожец изготовлял фиктивные документы, где отмечал, что его «дьяконы» должны пересечь границу, чтобы забрать гуманитарную помощь. Мужчины обещали вернуться, однако этого не делали и оставались за границей.
«Пастор» вывозил «диаконов» за пределы Украины на своем автомобиле. Во время одного из таких поездок его и задержали.
Правоохранители установили, что криворожец провернул не менее 10 таких путешествий.
Недавно завершилось досудебное расследование, и дело криворожца направили в суд. «Пастору» грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.
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