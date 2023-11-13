В Кривом Роге «божья кара» догнала «пастора», переправлявшего псевдо-дьяконов за границу

Будут судить "пастора" из Кривого Рога, который незаконно переправлял мужчин за границу.

31-летний криворожец решил под видом гуманитарной миссии переправлять военнообязанных за границу. С этой целью он позиционировал себя как пастор и проповедник в трех религиозных организациях.

Впрочем, «божья кара» догнала «пастора» и его схему разоблачили.

Как сообщают в Нацполиции, криворожец изготовлял фиктивные документы, где отмечал, что его «дьяконы» должны пересечь границу, чтобы забрать гуманитарную помощь. Мужчины обещали вернуться, однако этого не делали и оставались за границей.

«Пастор» вывозил «диаконов» за пределы Украины на своем автомобиле. Во время одного из таких поездок его и задержали.

Правоохранители установили, что криворожец провернул не менее 10 таких путешествий.

Недавно завершилось досудебное расследование, и дело криворожца направили в суд. «Пастору» грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

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