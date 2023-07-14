В Кривом Роге без вести пропала 17-летняя девушка: помогите найти

Нужна ваша помощь!

Криворожские полицейские разыскивают без вести пропавшую 17-летнюю Софию Тимчук.

14 июля она ушла из дома в Кривом Роге и не вернулась. В настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Об этом сообщили в ФБ-сообществе «Поиск детей ГУ НП в Днепропетровской области».

Приметы: на вид 16-17 лет, рост -161 см, худощавого телосложения, волосы светло-рыжие, короткие, глаза голубого цвета.

Была одета: велосипедки серого цвета, футболка зеленого цвета, кофта серого цвета, кроссовки черные.

Если вы видели эту девушку или знаете, где она может быть, сообщите, пожалуйста, об этом по номерам: 099-618-08-48, 096-865-39-49, 096-522-32-51, 102.

Важна любая информация!

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