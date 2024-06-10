В Кривом Роге авто врезалось в почтомат: пострадал ребенок

Об этом сообщают СВОИ в Telegram-канале.
В публикации указано, что произошедшее произошло на 129 квартале возле супермаркета АТБ.
По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda Fabia не справилась с управлением и врезалась в почтомат возле здания супермаркета. В результате она придавила 13-летнюю девочку.
Известно, что у ребенка открытый перелом ноги. На одном из фото видно, что девочка в сознании, ей оказывали первую помощь, после чего госпитализировали.
На месте работает полиция, обстоятельства происшествия выясняются. О состоянии женщины не сообщается.
Напомним, сегодня мы писали, что в больнице Днепра умерла девушка, которую сбили на Победе, ее друзья ищут свидетелей происшествия.
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