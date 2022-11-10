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  • В Кривом Роге авто сбило 22-летнюю девушку на 8-м месяце беременности: в каком она состоянии

В Кривом Роге авто сбило 22-летнюю девушку на 8-м месяце беременности: в каком она состоянии

Сегодня 15:04
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Девушка в коме.

Новости Днепра про В Кривом Роге авто сбило 22-летнюю девушку на 8-м месяце беременности: в каком она состоянии

Вчера, 9 ноября, в Кривом Роге произошла авария: легковушка на большой скорости сбила беременную 22-летнюю девушку на окружной дороге города. Известно, что она переходила дорогу в неположенном месте.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный».

Девушку на восьмом месяце беременности госпитализировали. Сейчас пострадавшая находится в тяжелом состоянии, у нее перелом основания черепа. Из-за таких тяжелых травм жизнь будущего ребенка тоже под угрозой. Врачи делают все возможное, чтобы спасти мать и ребенка.

Будьте осторожны на дороге и берегите себя!

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Новости Днепра про В Кривом Роге авто сбило 22-летнюю девушку на 8-м месяце беременности: в каком она состоянииУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге авто сбило 22-летнюю девушку на 8-м месяце беременности: в каком она состоянииРусский

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