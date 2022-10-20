В Кривом Роге «АрселорМиттал» возобновил добычу руды после 3 месяцев простоя

Работу металлургического отдела удалось запустить раньше, чем планировалось.

Металлургический комбинат АрселорМиттал Кривой Рог возобновил добычу железной руды после почти трех месяцев перерыва, сообщила заводская газета «Металлург».

Ранее сообщалось, что работу карьеров приостановили с 1 августа из-за снижения спроса на металлопродукцию на европейских рынках и блокады морских портов.

Добычу руды планировали приостановить на три месяца. Но в сентябре АрселорМиттал смог экспортировать дополнительные 50 000 тонн железорудного концентрата в Польшу, поэтому работа горного департамента была запущена раньше.

Сейчас работает один из двух карьеров и две фабрики – дробильная и рудообогатительная. Запуск второго карьера будет зависеть от объема потребления концентрата металлургическим производством АрселорМиттал Кривой Рог и экспортных возможностей.

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