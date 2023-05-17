В Кривом Роге 95-летняя женщина попала в реанимацию из-за отравления угарным газом

В Кривом Роге пенсионерка отравилась угарным газом.

Об этом случае рассказал медик Артур Кривец.

На днях в Кривом Роге спасали 95-летнюю пенсионерку, отравившуюся угарным газом у себя дома. В квартире женщины произошел пожар, из-за чего она надышалась дымом и потеряла сознание.

Приехавшие на вызов работники скорой увидели женщину, которая без сознания лежала в своей квартире. Она была в крайне тяжелом состоянии, поэтому медики позвали на помощь своих коллег. Когда пенсионерку пытались привести в чувство, у нее наступила клиническая смерть. К счастью, совместными усилиями пациентку удалось реанимировать.

Медики сразу начали совместными усилиями проводить реанимацию пенсионерки. Через полчаса у женщины полностью восстановились сердечная деятельность и самостоятельное дыхание, — рассказывает врач.

Пострадавшую отвезли в реанимацию одной из больниц. Диагноз – острое отравление угарным газом. Теперь за ее жизнь борятся медики одного из медучреждений Кривого Рога.

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