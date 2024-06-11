В Кривом Роге 7-летний ребенок выпал из окна третьего этажа

В Кривом Роге семилетняя девочка выпала из окна 3-го этажа.

Об этом сообщает Информатор.

По предварительной информации, пострадавшую заметил прохожий и вызвал «скорую». Также говорится, что мать находилась в другой комнате, когда девочка упала.

Ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ранами на затылке и грудной клетке, а также ушибом на поясничном отделе позвоночника.

Напомним, недавно в Днепре 3-летний ребенок выпал из окна десятого этажа.

Для того чтобы обезопасить своих детей от подобных ситуаций, не забывайте проверять окна, если оставляете ребенка одного в комнате, или установите фиксаторы, которые не позволят ему самостоятельно открыть окно. Также обратите внимание, что москитная сетка не выдержит вес ребенка и не убережет его от падения.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: