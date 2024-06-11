В Кривом Роге 7-летний ребенок выпал из окна третьего этажа

Об этом сообщает Информатор.
По предварительной информации, пострадавшую заметил прохожий и вызвал «скорую». Также говорится, что мать находилась в другой комнате, когда девочка упала.
Ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ранами на затылке и грудной клетке, а также ушибом на поясничном отделе позвоночника.
Напомним, недавно в Днепре 3-летний ребенок выпал из окна десятого этажа.
Для того чтобы обезопасить своих детей от подобных ситуаций, не забывайте проверять окна, если оставляете ребенка одного в комнате, или установите фиксаторы, которые не позволят ему самостоятельно открыть окно. Также обратите внимание, что москитная сетка не выдержит вес ребенка и не убережет его от падения.
Читайте также:
Автор:
В Днепропетровской области работает три Школы Супергероев.
Сегодня, 11 июня, утром агрессор ударил по Никополю 6 дронами-камикадзе.
Война унесла жизнь 30-летнего Александра Александровича Шикалова.
В результате вражеской атаки по Никопольщине пострадал мужчина.
В соседнем с Днепром Запорожье убили чиновника.
Вчера на Запорожском шоссе заметили пожилую женщину.
Ирине Фарион, ранее попавшей в скандал из-за оскорблений в сторону русскоязычных военных, восстановили в должности профессора Львовской политехники.
В Днепре произошла смертельная авария.
Пляж на ж/м Парус понемногу превращается в свалку.
В Днепропетровской области работает три Школы Супергероев.
В Днепре сузят Донецкое шоссе.
В больнице скончался 75-летний мужчина, пострадавший в результате вчерашней атаки на Харьков.
Сегодня, 11 июня, утром агрессор ударил по Никополю 6 дронами-камикадзе.
Война унесла жизнь 30-летнего Александра Александровича Шикалова.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!