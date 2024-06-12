В Кривом Роге 6 погибших из-за ракетного удара

Напомним, в Кривом Роге, в среду, 12 июня, раздался взрыв. Вероятно, по городу ударили баллистической ракетой.

Мои соболезнования семьям и близким погибших. На месте работают все необходимые службы. Современные системы противовоздушной обороны способны обеспечить максимальную защиту людей, наших городов, наших позиций. И мы максимально нуждаемся в них, — отметил он.

В Кривом Роге во время тревоги слышали взрыв.

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