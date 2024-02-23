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В Кривом Роге 6-летний ребенок нашел боевую гранату на детской площадке

Сегодня 12:30
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На место вызвали правоохранителей.
Новости Днепра про В Кривом Роге 6-летний ребенок нашел боевую гранату на детской площадке

Фото условное.

На днях в Кривом Роге произошло чрезвычайное происшествие — 6-летний ребенок нашел боевую гранату на детской площадке.

Об этом сообщает местный Telegram-канал «На часі. Кривой Рог».

Отмечается, что боеприпас лежал возле карусели. Взрослые сразу забрали гранату и отнесли ее на безопасное расстояние. На место вызвали правоохранителей.

По предварительной информации, это была боевая граната Ф-1 с запалом. Ее изъяли и отправили на экспертизу.

Сейчас полицейские разыскивают того, кто оставил боеприпас.

Новости Днепра про В Кривом Роге 6-летний ребенок нашел боевую гранату на детской площадке

Важно: если вы заметили опасные предметы, ни в коем случае не трогайте их, а звоните «101» или «102»!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Рабочей заметили странный черный сверток.

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