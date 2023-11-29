В Кривом Роге 49-летний сын издевался над пожилой матерью

В Кривом Роге на Днепропетровщине сын издевался над старенькой матерью.

Криворожец вербально обижал свою мать, которая не выдержала оскорблений и пожаловалась на своего сына в полицию. Сначала женщина старалась не обращаться внимание на то, что 49-летний мужчина высказывается в ее адрес нецензурной бранью, но он не собирался прекращать психологическое насилие над ней, поэтому пострадавшая обратилась в полицию.

Даже после трех профилактических бесед мужчина не прекратил оскорблять свою мать, поэтому против него открыли уголовное производство по факту домашнего насилия. 28 ноября дело было направлено в суд, который должен дать правовую оценку действиям бытового тирана.

Полицейские призывают обращаться к стражам порядка, если вы или ваши знакомые стали жертвами домашнего насилия.

К сожалению, эмоциональное и физическое насилие все еще распространено преступление. Ранее в Днепре задержали сразу двух домашних тиранов, издевавшихся над своими женами. А на Днепропетровщине разоблачили мужчину, который избивал свою пожилую маму.

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