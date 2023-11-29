В Кривом Роге 49-летний сын издевался над пожилой матерью

Криворожец вербально обижал свою мать, которая не выдержала оскорблений и пожаловалась на своего сына в полицию. Сначала женщина старалась не обращаться внимание на то, что 49-летний мужчина высказывается в ее адрес нецензурной бранью, но он не собирался прекращать психологическое насилие над ней, поэтому пострадавшая обратилась в полицию.
Даже после трех профилактических бесед мужчина не прекратил оскорблять свою мать, поэтому против него открыли уголовное производство по факту домашнего насилия. 28 ноября дело было направлено в суд, который должен дать правовую оценку действиям бытового тирана.
Полицейские призывают обращаться к стражам порядка, если вы или ваши знакомые стали жертвами домашнего насилия.
К сожалению, эмоциональное и физическое насилие все еще распространено преступление. Ранее в Днепре задержали сразу двух домашних тиранов, издевавшихся над своими женами. А на Днепропетровщине разоблачили мужчину, который избивал свою пожилую маму.
Читайте также:
Автор:
Быстро и не нужно тратить время, чтобы искать переводчиков!
Доверяйте только проверенным источникам!
Сегодня, 29 ноября, в Кривом Роге произошла ужасная авария.
Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.
Быстро и не нужно тратить время, чтобы искать переводчиков!
Доверяйте только проверенным источникам!
В Днепре ветром сокрушило остановку.
В Днепре до сих пор существуют магазины, которые были открыты 50 и более лет назад. Часть из них находится во вполне себе отличном состоянии – там заняты все площади, идет бойкая торговля. Часть – находится в забытии. С них сняты…
В Днепре спасали боевого медика, который самостоятельно вытащил из ада сотни бойцов.
Сегодня, 29 ноября, в Кривом Роге произошла ужасная авария.
В Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого обрушилась часть здания.
В Днепре очередной скандал с маршрутщиком и военным, которого отказались везти бесплатно.
На месте работают правоохранители.
Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!