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В Кривом Роге 30 августа услышат взрыв: детали

Сегодня 07:49
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Некоторые жители Кривого Рога услышат взрыв.

Новости Днепра про В Кривом Роге 30 августа услышат взрыв: детали

Сегодня, 30 августа, в Кривом Роге в производственных целях будут производиться взрывные работы.

Об этом сообщил руководитель военной администрации города Александр Вилкул.

Плановый взрыв произойдет в 13:00 в Первомайском карьере ПрАТ «СЕВГОК»» (Терновский район).

Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – отметил Александр Вилкул.

В течение указанного времени рекомендуется более внимательно следить за объявлениями воздушной тревоги.

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