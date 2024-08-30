В Кривом Роге 30 августа услышат взрыв: детали

Сегодня, 30 августа, в Кривом Роге в производственных целях будут производиться взрывные работы.
Об этом сообщил руководитель военной администрации города Александр Вилкул.
Плановый взрыв произойдет в 13:00 в Первомайском карьере ПрАТ «СЕВГОК»» (Терновский район).
Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – отметил Александр Вилкул.
В течение указанного времени рекомендуется более внимательно следить за объявлениями воздушной тревоги.
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