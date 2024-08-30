В Кривом Роге 30 августа услышат взрыв: детали

В течение указанного времени рекомендуется более внимательно следить за объявлениями воздушной тревоги.

Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – отметил Александр Вилкул.

Плановый взрыв произойдет в 13:00 в Первомайском карьере ПрАТ «СЕВГОК»» (Терновский район).

Об этом сообщил руководитель военной администрации города Александр Вилкул.

Сегодня, 30 августа, в Кривом Роге в производственных целях будут производиться взрывные работы.

В результате ДТП в Днепровском районе погиб мужчина.

Ряд троллейбусов в Днепре будет временно курсировать с изменениями.

В одной из больниц Днепра была проведена канистерапия.

В Днепре в последний день лета проведут гавайскую вечеринку В последний день лета проведут несколько мероприятий для детей. 1 просмотров

Света может быть немного больше: как будут выключать электроэнергию в Днепре 30 августа В Днепре 30 августа будут выключать свет по графикам, но ограничения могут быть немного мягче. 10 просмотров