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В Кривом Роге 28 августа объявили днем ​​траура

Сегодня 10:23
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В Кривом Роге объявлен день траура по погибшим в результате ракетного удара.

Новости Днепра про В Кривом Роге 28 августа объявили днем ​​траура

Завтра, 28 августа, в Кривом Роге объявляется день траура по погибшим в результате ракетного удара по гостинице в ночь на 27 августа.

Об этом сообщил городской голова Александр Вилкул.

Напомним, ночью в 23:20 26 августа россияне ударили баллистической ракетой по гостинице, в которой находились люди. Пока известно о двух погибших — мужчине и женщине, и пятерых пострадавших, из них одна женщина в тяжелом состоянии. В настоящее время неизвестна судьба двух пропавших людей. Вероятно, они находятся под завалами разрушенного здания. На месте работают все необходимые спецслужбы.

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