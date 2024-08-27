В Кривом Роге 28 августа объявили днем ​​траура

Завтра, 28 августа, в Кривом Роге объявляется день траура по погибшим в результате ракетного удара по гостинице в ночь на 27 августа.
Об этом сообщил городской голова Александр Вилкул.
Напомним, ночью в 23:20 26 августа россияне ударили баллистической ракетой по гостинице, в которой находились люди. Пока известно о двух погибших — мужчине и женщине, и пятерых пострадавших, из них одна женщина в тяжелом состоянии. В настоящее время неизвестна судьба двух пропавших людей. Вероятно, они находятся под завалами разрушенного здания. На месте работают все необходимые спецслужбы.
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