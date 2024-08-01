В Кривом Роге 16-летняя девочка выпала из окна 4-го этажа: что с ней

16-летняя девочка выпала из окна 4 этажа на улице Ярослава Мудрого. Она получила многочисленные травмы, в том числе позвоночника, открытый и закрытый перелом ноги. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.
Известно, что девушка была не у себя дома. Об этом сообщает «Свои Кривой Рог».
Там опубликовали видео, на котором люди, ставшие свидетелями, пытаются помочь травмированной до приезда медиков.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа.
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