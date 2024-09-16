В Кривом Роге 14-летний парень выстрелил себе в голову из ружья

В Кривом Роге произошла трагедия.

13 сентября в Покровском районе 14-летний парень выстрелил себе в голову из официально зарегистрированного помпового ружья. Медикам не удалось спасти подростка.

Об этом сообщает «Свои Кривой Рог».

Там также отметили, что подросток жил с бабушкой, пока отец был на фронте.

Известно, что отец погибшего после известия о смерти сына нанес себе огнестрельное ранение из пулемета. Военный сейчас в больнице находится в тяжелом состоянии.

В полиции подтвердили информацию о стрельбе, сообщает «Суспильне».

Напомним, ранее мы также писали, что на Днепропетровщине мужчина бросил гранату во двор дома.

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