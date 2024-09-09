В Кривом Роге 11-летний мальчик поймал на удочку пакет с гранатами

В Кривом Роге 11-летний рыбак вытащил из воды гранаты.

Инцидент произошел под мостом по ул. Калнышевского. Во время рыбалки 11-летний мальчик вытащил на удочки пакет, в котором находились несколько гранат. Другие рыбаки, ставшие свидетелями необычного улова, вызвали правоохранителей.

Об этом сообщает «Свои Кривой Рог».

Правоохранители, которые приехали место происшествия, обнаружили, что гранаты были страйкбольными.

Это имитационные боеприпасы, которые используются в ходе обучения и тренировок команд, на играх. Чаще всего они изготовлены на основе безопасной пиротехники и не представляют угрозы.

Напомним, ранее мы писали, что житель Днепропетровщины забросал квартиру своей соседки дымовыми шашками и гранатами.

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