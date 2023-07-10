В Кривом Роге 11-летний мальчик катался на велосипеде и попал в реанимацию: ребенок в тяжелом состоянии

Там 11-летний мальчик катался на велосипеде и наехал на выбоину.
Он упал и травмировался.
Об этом сообщает «Информатор».
Мальчика госпитализировали в больницу. Предварительно известно, что у него диагностировали проникающее ранение брюшной полости.
Врачи прооперировали пострадавшего. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Пожалуйста, следите за своими детьми!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре подросток застрял ногой в сливной решетке: пришлось вызывать спасателей и «скорую».
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Умеют только портить...
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Берегите себя!
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