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  • В Крыму взвился флаг Украины: ГУР показало видео с рейда на оккупированный полуостров

В Крыму взвился флаг Украины: ГУР показало видео с рейда на оккупированный полуостров

Сегодня 13:16
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Разведчики совершили рейд на территорию оккупированного Крыма.

Новости Днепра про В Крыму взвился флаг Украины: ГУР показало видео с рейда на оккупированный полуостров

Детали рассказали в ГУР МО.

Ночью, 24 августа, украинские разведчики при поддержке военно-морских сил Украины высадились на берег Крыма в районе Оленевки и Маяка. Добирались до оккупированного полуострова на лодках.

Это была специальная задача разведчиков, во время которой бойцы ГУР вступили в боестолкновение с россиянами. Противник понес потери, а вот украинские силы выполнили все необходимые действия и вернулись на материковую часть Украины.

Также в украинском Крыму снова взвился государственный флаг.

Оккупационные власти Крыма пока молчат, несмотря на массовую панику среди местных, слышавших взрывы и выстрелы.

Единственное сообщение касается якобы уничтожения боеприпасов по установленному графику. Украинские Силы Обороны будут и дальше оказывать оккупантам помощь в уничтожении боеприпасов, техники и живой силы, — отметили в ГУР.

Видео достаточно плохого качества, по понятным причинам, но все равно стоит посмотреть:

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