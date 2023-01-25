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  • В КП «Днепрводоканал» прокомментировали закупку генераторов «по завышенным ценам»

В КП «Днепрводоканал» прокомментировали закупку генераторов «по завышенным ценам»

Сегодня 18:11
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Недавно на сайте "Наші гроші" опубликовали материал, в котором говорится, что КП "Днепрводоканал" планирует закупить генераторы "по завышенным ценам".

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«Днепрводоканал» Днепровского городского совета 17 января по результатам тендера заключило соглашение с фирмой «СК «Стройинвест» о закупке дизельных и бензиновых генераторов стоимостью 327 млн ​​грн, – говорится в материале.

И добавляется, что «Стройинвест» был самым дорогим участником тендера. Фирма «М.Б.» предлагала более низкую на четверть цену в 261 млн грн, а «Ространс» – чуть более низкую цену в 315 млн грн. Однако обоих отклонили за несоответствие техническим требованиям тендера по размеру и объему топливного бака”.

Сегодня эту информацию прокомментировали в КП «Днепрводоканал».

Коммунальным предприятием был избран победитель, чье предложение отвечало полностью всем требованиям, которые указывались в тендерной документации. Никакой жалоб о прозрачности проведения процедуры торгов от участников аукциона не поступало, – говорится в сообщении.

Однако отмечается, что после анализа рынка и ценовых предложений КП «Днепрводоканал» решило расторгнуть договор.

Проанализировав конъюнктуру рынка и постоянно меняющиеся ценовые предложения, КП «Днепрводоканал» сразу же после заключения договора не предоставило ни одной заявки на поставку продукции до 25.01.2023. Также, осознавая ответственность по экономическому и рациональному использованию средств, никакие оплаты из бюджетных средств по данному договору не перечислялись и не планируются в дальнейшем. Согласно действующему законодательству, начата процедура инициирования отмены договора №36Т от 17.01.2023, – сообщает КП “Днепрводоканал”.

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