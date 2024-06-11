В коммунальных предприятиях Днепра не хватает работников: какие вакансии предлагают

У комунальних підприємствах Дніпра дефіцит працівників через мобілізацію.

В настоящее время работников не хватает у КП «Горзеленстрой» и в одном из лифтовых предприятий Днепра.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

В КП «Горзеленстрой» нужны люди, которые будут заниматься благоустройством зеленых насаждений и озеленением. Туда можно устроиться без профильного образования и опыта работы. Первые три месяца работника берут на испытательный срок и всему учат. Требуют только трудолюбие, а в дальнейшем можно устроиться и на другие направления. На работу приглашают женщин и мужчин в возрасте от 18 лет. О трудоустройстве можно обращаться в КП «Горзеленстрой» (ул. Ирпенская, 4-А) по телефону: 098-036-73-05.

Проблема с нехваткой кадров есть в одном из лифтовых предприятий Днепра, обслуживающего подъемники в Шевченковском, АНД и Индустриальном районах. Там нужны электромеханики. Желательно иметь минимум 4 разряда. Обращаться по вакансии можно по телефонам 096-602-00-11 и 063-292-43-52.

Главная специалист отдела обеспечения деятельности городского головы и его заместителей Днепровского городского совета Валерия Лукомец отметила, что если сотрудников критической инфраструктуры мобилизуют, а других кадров на их место не будет, то городу грозит коллапс.

«Благодарим наших защитников, которые дают нам возможность жить привычной жизнью. Однако проблему мобилизации нельзя обойти. В скором времени никому будет ликвидировать последствия вражеских обстрелов, непогоды, аварийные порывы на сетях тепло- и водоснабжения, ремонтировать наружное освещение и дороги, убирать улицы и очищать ливневую канализацию. Если наших сотрудников и дальше будут мобилизовывать, а новых кадров мы не найдем, то городу грозит коллапс. К примеру, если аварийные бригады раньше могли устранить проблему в течение нескольких часов, то сейчас время увеличилось в несколько раз», – рассказала Валерия Лукомец.

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